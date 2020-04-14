全聯狂掃「6元早餐神物」 網友激推：隨便用都好吃

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有網友表示，全聯推出的「早餐神物」價格優惠，料理簡單上手，當天看到架上有貨，立刻狂掃整台手推車，照片在網上曝光，釣出不少愛好者回應「好吃又方便」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片寫道「阿母整間店掃貨」，只見手推車除了裝有吐司外，最引人注目的莫過於「6元漢堡」，該產品主打親民價格且方便料理，成為不少消費者的必買清單。

貼文一出，吸引許多網友留言回應，「跟外面早餐店用的漢堡幾乎一樣，個人覺得一個6元CP值划算！」、「我看到吐司同好了！」、「隨便夾都好吃！」、「真的蠻方便，自己愛吃什麼就放什麼」、「這個好吃但好難買到」、「上次架上剩3個，我就全掃了」。

也有民眾分享料理食譜，「氣炸鍋2分鐘，煎顆蛋加起士，無敵美味」、「這款漢堡我都會用熱壓機壓過，變超好吃」、「很常買！夾個漢堡肉、牛蕃茄、蛋就一餐」、「如果買的到水果小黃瓜，放上去也很好吃！」、「加上卜蜂炸雞腿排跟外面早餐店賣的不相上下」。