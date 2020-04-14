影／居家檢疫滑手機頻追劇 女子打瞌睡手機砸眼險盲

一名年輕女子從日本回來居家檢疫14天，沒事只能滑手機、狂追劇，結果在床上正躺、仰面以手機看節目，累得打瞌睡、手一滑，手機不偏不倚砸到左眼，造成嚴重的玻璃體出血與黃斑部出血，視力模糊，隔天檢疫期滿趕緊求醫。

大仁科技大藥眼科副教授洪啟庭表示，患者經治療左眼最佳矯正視力稍微回到0.05，提醒民眾夜間在床上滑手機，最好坐起來，保持至少40公分以上距離，不至於造成近視與老花度數、甚至眼壓的快速增加，且儘可能開室內大燈，相對減少藍光對眼睛的傷害，每天使用手機的總時數不要超過4小時，以減少手機帶來的病變。

洪啟庭表示，今年三月底收治一名完成居家檢疫14天後的26歲女性，剛從日本返國，自述左眼視力突然嚴重降低，初步檢查結果，病患雙眼約為300度近視，但右眼可配鏡矯正到1.0，左眼只能矯正到0.01，將近失明狀態，且雙眼立體感消失。左眼出現嚴重的玻璃體出血，遮住視網膜與視神經，角膜沒有破裂。

患者說，居家檢疫因為太無聊，除了睡覺外，每天幾乎以滑手機和手機追劇來打發時間。白天玩手機，夜深人靜仍無睡意，甚至還會關大燈、不戴眼鏡下玩手機，距手機螢幕只25公分的距離。在居家檢處結束前一天，她仰躺且以雙手握住手機、面對螢幕觀看韓劇，看著竟不小心打起瞌睡，握手機的雙手突然一鬆，手機直接以自由落體的速度，撞擊臉部，正好打到左眼。一開始眼冒金星，隔天早上左眼出現嚴重的視力模糊，隔離一期滿，立刻就醫。

洪啟庭表示，患者的視網膜與黃斑部下出血經治療，左眼最佳矯正視力稍為回到0.05，目前仍在持續觀察中，不過可能需要一段很長的治療時間。但此類出血可能不容易消失，而縱使血塊消失後，非常容易結疤而形成永久性失明，預後不甚樂觀。

洪啟庭與日本跨國性研究發現，每使用1小時手機的疲勞程度，相當於使用3小時的桌上型電腦。這個案例是手機撞擊眼睛所造成的視網膜病變。建議睡前滑手機時，一旦有睡意，最好立刻關燈就寢，不僅可以避免繼續使用手機後，睡意全無與衍生的失眠，最重要的是避免打瞌睡時，手機不慎滑脫撞擊眼睛，造成眼睛嚴重病變、甚至一輩子失明的終身遺憾。