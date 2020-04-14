強烈大陸冷氣團剛過 下波變天時間曝光

受到強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻效應影響，今天清晨各地依舊偏冷，不過隨著冷空氣減弱，白天氣溫逐漸回升。中央氣象局說，未來一周偶有降雨，氣溫算溫暖，下周一或二恐有鋒面報到，影響程度還在估計。

氣象預報員林定宜說，今晚到明天清晨，有一波中高層雲系經過台灣上空，北部、中部山區有零星短暫雨，東半部跟北部山區則有局部短暫雨，雨勢都不明顯。

林定宜表示，明後天仍受到東北季風影響，不過水氣不多，僅東半部跟北部留意局部短暫雨，其他地區多雲到晴，天氣也較溫暖。到了周五、周六，南邊有水氣，南部、東半部局部注意短暫陣雨，其他地區多雲。另外因為吹南風，午後山區易有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，下周日、下周一有道鋒面在台灣北部海面，午後北部、中南部山區有局部短暫陣雨，東半部也有降雨機機率。目前預估下周一或二會鋒面會通過，不過影響還在評估。

至於氣溫，林定宜表示下周日前都算蠻溫暖，各地高溫26度以上，其中中南部可以到30度以上。低溫方面，北部15度左右，中南部則是16到18度；另提醒，周五後金馬地區留意局部霧影響能見度。