母攜自殺、遭禁留學、作品遭改...王文興的剪翼史

作家王文興揮舞雙手，述說兒時故居火焚前的樣貌。小說家精準記憶，讓人忘了他剛滿80歲；清瘦臉龐，則讓人想起「清癯俊秀、額面蒼白」的《家變》主角范曄，只是一頭白髮，像是書中丈夫再也未歸的范曄母親般「耀著柔光」。

1973年《家變》出版，在戒嚴台灣猶如投下炸彈，遭批背棄傳統文化。許多讀者不免從《家變》揣想王文興，其實他沒寫進書內的，比寫下的多得多。

幼時險些遭賣、母親多次要帶他自殺、初一被留級、遭禁出國留學、教書被開除、學校研究室乃至故居都遭不明原因火焚……人生經歷驚悚寫實，王文興卻精煉出一部部藝術小說。重回《家變》中「火車長車廂」般的紀州庵，彷彿啟動王文興記憶開關，他淡淡說一切都是命運決定，「當時不那麼介意，也就過了」，何況「任何人都沒錯」。

不少書刊記載王文興出身書香世家，王文興從家族經歷到的，卻是政治撥弄。祖父王壽昌是清代首屆留法公費生，當官之餘還翻譯《茶花女》、由好友林紓掛名合譯。然而滿清的官面臨新建的中華民國政府，難免得從軍閥中選邊站，到了王文興父親這代，更只能在長期內戰的政治圈夾縫求生存，只是「都遇到失敗的那邊」。

中日戰爭時，王文興的父親沒跟上蔣介石去重慶國民政府，在汪精衛政府當小職員，結果汪精衛垮台。王文興說，再次選錯邊的父親只得改名流浪到福州，未料國民政府「勢不兩立」策略追殺過來，在福州待了兩天就失業遭趕，「家裡大人都在自殺邊緣」。

6歲的王文興第一次感到痛苦，就在父親無路可走到考慮賣掉他的時刻。當時有位當國文老師的姑姑一直很疼他，和王文興的父親談好收他當養子，出養前一晚，王文興母親和父親大吵，告訴王文興明天就帶他去投河。王文興說，他那時已朦朧知道死是什麼，「我覺得恐怖，說這樣不行，但母親已經決定。」

對命運的憂懼，往後在王文興小說中延伸變形。《命運的迹線》中，小男孩用刀片拉長掌心的壽命線，想延長被稱只能活30歲的宿命；現實中的王文興，姑姑聽說家庭風暴後放棄收養，他也閃過「被投河」命運。但逢父母衝突，類似的死亡威脅仍發生五、六次。

一家人之後來台，家族幾乎等同「政治犯」的魔咒，也跨海追隨。王文興說，父親即使加入國民黨，基於服務汪精衛政權、比利時留學同學是周恩來的過往，仍長期受監視。雖在公家機關謀到小職員缺，際遇卻像《家變》中的父親，不但升不了職，還一直降，早早對人生絕望，連帶也不大管孩子的事。

這樣絕望的父親，在王文興和台大外文系同學白先勇等人辦《現代文學》雜誌時緊張起來，叫他不要參加，以免有政治問題。王文興沒聽，沒想到大學畢業後申請到美國的公費獎學金，在出發前被告知不准出境。

事後推敲，王文興覺得這禁令除因家族背景，還可能因為他才剛代表《現代文學》開文學會議，回頂現場一位老先生說「現代文學是美國走狗、外文系的方向是叛國行為」之語。當年青春正盛的王文興，或許有幾分《家變》中范曄的憤世嫉俗，60年後的王文興，回首盡是自省：「這也怪我不給老先生面子，這在當時很不應該，他會覺得你沒有倫理觀念。」

遭禁出境後來有了戲劇性轉化，王文興說，由於獎學金是美國政府給的，他只得告知美國駐台大使館去不成。小說家述及往事小說般布局生動，外加角色語氣、姿勢，學起當年使館職員聽後氣得拍桌：「對方一直大罵『這個政府又來了！』」第二天，來自安全單位的便衣忽然出現他家，告訴王文興可以赴美。旁人聽說便衣上門，都驚問「你不嚇死嗎」，王文興卻雲淡風輕：「我都糊里糊塗，無所謂。」

無所謂、不介意的背後，關鍵是王文興口中的「我沒有能力介意」。不論是六歲面對死亡威脅，或24歲面對出境禁令。

往後擔任台大外文系、中文系合聘教授時，王文興因《家變》及參加主張自由主義的《大學雜誌》，遭台大國民黨部列為台大「五大毒草」，都事後才知情；1978年在耕莘文教院演講「鄉土文學的功與過」，被某方力量強要耕莘交出錄音帶，隨後講稿遭加灌攻擊鄉土文學字眼、改得面目全非，收入該方文集，他因拿不出錄音證據，乾脆沉默。「我若跟你鬥，我一輩子的時間都浪費。」

之後台大的研究室遭火燒，工友即時救火，大家嚇壞，王文興卻平淡看待，心想「反正你們這次沒成功，下次看會怎麼樣」，繼續用同間研究室；中文系隨後停止合聘，形同「開除」，他想好吧，那就再試試申請別的學校。

再怎麼磨難，王文興始終心中只懷文學，「浪費生命每天解釋、打官司，真的沒意義，也沒法做事」。輕盈文學終化為巨大力量，護佑沒有能力介意現實外力的小說家：外文系主任顏元叔及時相助，將合聘改為全聘，向來「慢寫」的王文興，多年來乃繼續完成《背海的人》、《剪翼史》，近日熱心學者還收集他60年前習作，集為《新舊十二文》。

從黑髮寫到白頭，王文興錘鍊文字用盡全力，面對現實擊打卻靜觀其變，「很多事我都事後才知道，等於沒發生過，這種一無所知，也像天意的安排。」人生縱曾遭剪翼，身為天主教徒35年，他早在反覆思索間看到每個人的「不得已」：父親的不幸，母親的弱勢，受黨派立場影響指責他賣國的人們，「我現在從他們立場看，都覺得很合理。」所有拉扯，總會在他回到後陽台的一坪寫作室靜止，當筆一提起，世界重新完整。

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