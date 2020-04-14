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天然食品添加物來了！ 迷迭香萃取物預告納抗氧化劑

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

一次次的食安風暴後，世界陸續掀起「天然食品添加物」風潮，食品藥物管理署今預告新增迷迭香萃取物納入抗氧化劑，適用範圍幾乎比照一般的抗氧化劑，可用於肉品、油品等，食藥署表示，迷迭香萃取物雖為新產品，但已通過歐盟、紐澳等國食品安全管理局的審核，預告期為60天，最快年底可開始使用。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，抗氧化劑的效果，是延長食品的保存期限，讓產品的品質控制能更趨於穩定，而防腐劑係指抑制產品腐敗，兩者的效果是截然不同。

目前預告迷迭香萃取物列入抗氧化劑使用，其適用的範圍包含可用於口香糖、烘焙製品、海藻製魚卵類似物、油脂含量10%以上之水產製品、油脂含量10%以上肉製品（排除乾製香腸）、乾製香腸、人造奶油及油脂抹醬、植物性烤盤油、油炸用動物油、加熱用食用油脂、湯、使用馬鈴薯、穀類及澱粉製的零食、冰淇淋產製的乳粉、多元不飽和脂肪酸含量15%以上植物油脂，但排除初搾油及橄欖油等。

另外也可用於膠囊、錠狀食品及液態膳食補充品，不過，依照預告內容，不得用於供三歲以下幼兒及嬰兒之膠囊、錠狀食品及液態膳食補充品。

該預告同時也新增著色劑銅葉綠素鈉的使用範圍，增加糖果也能使用，廖家鼎表示，銅葉綠素鈉屬於水溶性的著色劑，安全性高，目前依照各國的規定，在糖果中可以使用每公斤0.02公克以下。

此次新增內容仍在預告期間，廖家鼎表示，預告期有60天，若是各界無異議，新制最快今年年底前上路。

食藥署 橄欖油 零食

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