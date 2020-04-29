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沒時間難過！繼承「孩子的書屋」 趕鴨子上架的28歲陳彥翰

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
右一為「孩子的書屋」創辦人陳爸陳俊朗，左為陳彥翰
右一為「孩子的書屋」創辦人陳爸陳俊朗，左為陳彥翰

「『獨木舟環島，怎麼可能？！』老爸就是能做給你看。他是個浪漫的英雄主義者，兩艘獨木舟加上一塊布就變帆船，指派誰當船長、誰當舵手、誰當二副，光聽，你就覺得好美，你就會想前進，真的帶孩子們乘風破浪、划向太平洋，大家驚呼『哇塞』，不只眼睛發亮，腦袋也被打開！」

2019年7月5日傍晚，台北101外牆亮燈「陳爸 陳俊朗、李承翰警員，謝謝您們的愛，愛著這片土地。」繁華喧囂的台北，這晚，令人動容。兩位平民，在同一天離世，同樣用生命守護台灣。

其中，陳爸陳俊朗，「孩子的書屋」創辦人，因為放不下台東弱勢孩童，在當地犧牲奉獻20年，本來就不有錢了，寧可再散盡家財，也不放棄任何人。7月4日陳爸心肌梗塞、送醫途中過世，享年55歲，留下九間書屋的六十多位員工和兩百多位孩子。

沒時間難過！趕鴨子上架的28歲英雄

陳爸在世時，其實已經安排長子陳彥翰接班，當時規劃用五年時間穩紮穩打，等陳彥翰三十歲時，正式接棒。但陳爸驟逝，陳彥翰沒有太多時間難過，也沒有逃避和喘息的空間。父親的「孩子的書屋」是甜蜜的重擔，也是他最重要的任務，他一肩扛起，提前三年獨挑大樑。

「壓力怎麼可能不大！錢是大家的善款，背後是幾百人、幾千人的心意，不能隨便用。該買這批貨？該和這位農戶契作？一次就幾十、幾百萬，每個決定都關乎太多人。如果因為我的操作和判斷失誤，就會對不起大家。」

陳彥翰還在學習，目前只敢做小的決定，大決定還不太敢，他也知道自己趨向保守，總覺得商業操作不能如此。「情感上會有很多掙扎跟碰撞，有的時候，即便數據再清晰，自認已經分析得很徹底，仍有很多變數。」

28歲，你在做什麼？陳彥翰，高雄大學財經法律系畢業，喜歡邏輯、理性思考，從小學六年級開始，他就想著將來有一天能當法官。但父親的猝逝，趕鴨子上架的他，如何在大我小我的拉扯與妥協？

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心肌梗塞

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