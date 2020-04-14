快訊

鈕承澤賠2百多萬想拚緩刑無用 性侵女助理判4年

航艦防疫的考驗：羅斯福號染疫 打擊美海軍作戰能力？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強制裝酒精鎖3月上路 林佳龍今實測「吹得臉紅脖粗」

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部長林佳龍為了測試酒精鎖的功能，今天親自上車吹氣測試喝酒前、酒後的解鎖狀況。記者雷光涵／攝影
交通部長林佳龍為了測試酒精鎖的功能，今天親自上車吹氣測試喝酒前、酒後的解鎖狀況。記者雷光涵／攝影

酒駕零容忍已是國人共識，台灣3月起強制曾因酒駕遭吊銷駕照的民眾，在接受酒駕防制教育或酒癮治療並重新考取駕照後，一年內必須駕駛裝有酒精鎖的汽車或機車。車輛啟動前必須吹車上的酒測器，還有相機紀錄酒測者的影像，每月回廠檢修時，公路總局會抽查是否有人代吹解鎖。

交通部長林佳龍今天前往加拿大商安克萊科技台灣分公司視察車輛點火自動鎖定裝置（酒精鎖）辦理情形。他說，希望透過監理面、醫療面及執法面達到酒駕零容忍。供應商與車行簽約合作，會在全國提供服務。交通部不是推銷酒精鎖讓很多人裝，而是要產生教育與嚇阻的作用。

林佳龍為了測試酒精鎖的功能，今天親自上車吹氣測試喝酒前、酒後的解鎖狀況。不過吹氣必須達到數秒鐘且不能中斷，加上林佳龍平日不喝酒，吹得臉紅脖粗，有點辛苦。廠商表示，未免因食用含微量酒精食物而無法解鎖，會給予5分鐘後複測的機會。

據了解，有兩家台灣廠商、一家國外代理商獲得酒精鎖合格供應商資格，汽車酒精鎖的安裝費與一年月租費約在6萬元上下，各家報價略有差異。目前已有6名機車的「受限駕駛人」完成安裝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通部表示，安裝酒精鎖費用由受限駕駛人負擔，受限駕駛人每月要回供應商的服務中心檢查設備及下載資料，且車駕籍資料都會有完整資訊註記，以利執法機關違規取締及公路監理管理。提醒不依規定駕駛，或使用配備酒精鎖汽車者，可處6000元以至1萬2000元罰鍰，並當場移置保管汽車。酒精鎖由他人代為解鎖者，也處罰行為人6000元至1萬2000元罰鍰。

去年7月酒駕新制上路，國內酒駕的取締件數及移送法辦件數均下降，件數由去年7月的8546件下降至今年2月的6594件，降幅達22.8%，移送法辦件數降幅達17.7%。

酒精 酒駕 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍：社會更關心中國國民黨何時改名

推出「林佳龍華航更名計時器」國民黨：笑你不敢

華航改名？林佳龍：盼台灣名正言順 但別政治化

烏石港畫出東北角風景區 林佳龍：暫緩

相關新聞

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

強制裝酒精鎖3月上路 林佳龍今實測「吹得臉紅脖粗」

酒駕零容忍已是國人共識，台灣3月起強制曾因酒駕遭吊銷駕照的民眾，在接受酒駕防制教育或酒癮治療並重新考取駕照後，一年內必須...

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

高雄林先生在左營翠華自行車景觀橋前，看到一支環台1號線的交通指示牌，總是大惑不解，上頭標示「便利商店30Km」、「便利商...

野柳夜訪女王頭確定延期！全額退費以後免費贈票入場

交通部北觀處考量新冠肺炎疫情仍未趨緩的影響，原訂4月17日至26日舉辦的「野柳石光-夜訪女王」活動，延後至下半年辦理，但...

「窮到只剩下保價收購」公糧爆倉監察院糾正農委會

2019年農委會收購公糧無上限，讓早已滿倉的公糧倉庫雪上加霜；加上去年度相關經費已占農發基金支出達86％，嚴重影響業務發...

溫柔的革命 楊力州用紀錄片改變世界偏見

楊力州，紀錄片導演，《紅盒子》、《拔一條河》、《小小鼓手》、《水蜜桃阿嬤》、《社子島少年行》等片出自他手，早在2006年就以《奇蹟的夏天》拿下金馬獎最佳紀錄片，二十五年產出二十六部影像作品。

國民男友公開「許太太」特質！ 許光漢曝心中的夢幻求婚方式

ELLE MAN 4月號封面人物邀請到新一代國民男友的許光漢，隨著《想見你》熱播，許光漢也圈粉無數，身為許多少女夢中情人的他，認為完美的男朋友又應該具備什麼特質呢？他誠懇回答：「每個女生的需求不同，但是基本的共通原則是『真誠』與『貼心』。」自認記得對方喜歡的所有事，在一個好的時機點給她，不經意的貼心舉動最能融化女生的心。而心中的「許太太」又該具備什麼樣的特質？「乾淨、清新、有氣質，但最重要的還是聊得來又剛好看對眼。」許光漢也大方分享自己心目中的夢幻求婚方式，他體貼地說：「我尊重女生的想法，但如果是我個人，偏向兩人獨處求婚，就像電影《About Time》（真愛每一天），男主角趁著女主角睡醒剛起床的的候，唱了一首歌在床邊求婚，非常浪漫！」

桃園大溪清晨8.7度！白天起回暖 西半部溫差逾10度

中央氣象局觀測，今天清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，中部以北氣溫偏低；氣象局預報，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，...

夫妻間要創造「驚喜不斷」！ 賈靜雯曝維持婚姻秘訣

ELLE 4月號封面人物賈靜雯大方分享維持幸福婚姻生活的秘訣，她認為夫妻之間最容易忽略的眉角，就是把所有事情視為理所當然，因此賈靜雯總會告訴修杰楷，兩人要彼此互相提醒，要創造「驚喜不斷」！她表示，「動人的誓言只是一時的華麗包裝，感情卻是要走一輩子的，所以有時在生活裡添加一點小驚喜，對夫妻關係是加分的。」但偶爾吵架的時候呢？「我不會主動。通常都是他比較主動當緩和的一方。我覺得女生有時候就是喜歡冷戰，會故意不理，而他就是會來軟化的那一方。」在兩個人的相處裡，不愛撒嬌的賈靜雯其實比較理性，修杰楷反而比較感性。

影／酒駕強制加裝酒精鎖 交通部長林佳龍親測試

交通部針對酒駕累犯除了要重新考照之外，一年內需自費在車輛上加裝酒精鎖，上路前酒測值需要未檢出才能發動，交通部長林佳龍上午...

酒店歇業效應？ 鶯鶯燕燕出現醫美診所整理門面

受到新冠肺炎疫情影響，醫美相關的診所呈現兩極化，原本生意就好的診所，病人仍應接不暇，但其他甚至有業績少五成，出現另一波的...

健康你我他／換個口味 也有甜甜幸福感

我是鮮奶油控，舉凡鬆餅、蛋糕、泡芙，只要搭配鮮奶油，送進口中那一刻，幸福感如湧泉般汩汩而出，療癒心靈。然而，年齡增長，肌...

熱門新聞

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

1人藥局體力不堪負荷 花蓮7家想退出賣口罩

限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。