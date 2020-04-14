強制裝酒精鎖3月上路 林佳龍今實測「吹得臉紅脖粗」

酒駕零容忍已是國人共識，台灣3月起強制曾因酒駕遭吊銷駕照的民眾，在接受酒駕防制教育或酒癮治療並重新考取駕照後，一年內必須駕駛裝有酒精鎖的汽車或機車。車輛啟動前必須吹車上的酒測器，還有相機紀錄酒測者的影像，每月回廠檢修時，公路總局會抽查是否有人代吹解鎖。

交通部長林佳龍今天前往加拿大商安克萊科技台灣分公司視察車輛點火自動鎖定裝置（酒精鎖）辦理情形。他說，希望透過監理面、醫療面及執法面達到酒駕零容忍。供應商與車行簽約合作，會在全國提供服務。交通部不是推銷酒精鎖讓很多人裝，而是要產生教育與嚇阻的作用。

林佳龍為了測試酒精鎖的功能，今天親自上車吹氣測試喝酒前、酒後的解鎖狀況。不過吹氣必須達到數秒鐘且不能中斷，加上林佳龍平日不喝酒，吹得臉紅脖粗，有點辛苦。廠商表示，未免因食用含微量酒精食物而無法解鎖，會給予5分鐘後複測的機會。

據了解，有兩家台灣廠商、一家國外代理商獲得酒精鎖合格供應商資格，汽車酒精鎖的安裝費與一年月租費約在6萬元上下，各家報價略有差異。目前已有6名機車的「受限駕駛人」完成安裝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通部表示，安裝酒精鎖費用由受限駕駛人負擔，受限駕駛人每月要回供應商的服務中心檢查設備及下載資料，且車駕籍資料都會有完整資訊註記，以利執法機關違規取締及公路監理管理。提醒不依規定駕駛，或使用配備酒精鎖汽車者，可處6000元以至1萬2000元罰鍰，並當場移置保管汽車。酒精鎖由他人代為解鎖者，也處罰行為人6000元至1萬2000元罰鍰。

去年7月酒駕新制上路，國內酒駕的取締件數及移送法辦件數均下降，件數由去年7月的8546件下降至今年2月的6594件，降幅達22.8%，移送法辦件數降幅達17.7%。