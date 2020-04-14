報稅季到！健保署提醒 健保與補充保費可全額列舉扣除

五月報稅季即將到來，今年的申報期限因新冠肺炎影響延長至六月底，提升民眾的便利性。衛福部健保署提醒，民眾申報個人綜合所得稅時，如果採取的結算方式是列舉扣除額，那麼2019年度的健保費和補充保險費，均可全額列舉扣除，且查詢方式多元，民眾在家就能自行查找，未必要臨櫃人擠人。

民眾辦理綜合所得稅結算申報時，部分項目可節稅，在一般扣除額方面，就可選擇採標準扣除額或列舉扣除額。其中，標準扣除額是依法扣除、不須檢附證明文件的項目，報稅時相當方便；列舉扣除額則包含捐贈、醫藥費、人身保險費、房貸利息、房屋租金等，民眾可評估採用哪種申報方式較省稅。

衛福部健保署財務組科長張菊枝表示，民眾若選擇採用列舉扣除額方式者，其中列舉的保險費可分成兩筆，一筆是健保費支出，另一筆是其他保險費支出。

在健保費方面，納稅義務人本人、配偶和申報受扶養直系親屬每人全年所繳的健保費，全部都可列舉扣除，沒有列舉金額上限；其他人壽保險、傷害保險、年金保險及勞保、就業保險、農保、軍公教保險等保險費支出，每人全年可列報扣除額最高為2萬4000元。

張菊枝表示，民眾如要查詢去年度的健保費繳費金額，一般會想到向公司行號、所屬職業工會（漁會、農會或水利會）查詢，補充保費則可向各個扣繳補充保險費的單位查詢。

但其實還有多元查詢管道，如自行上健保署全球資訊網（https://www.nhi.gov.tw），依序點選「網路櫃檯」>「承保網路櫃檯」>「一般民眾」>「個人健保資料網路服務作業」，使用自然人憑證或完成註冊的健保卡，查詢或下載。

或者，攜帶個人身分證正本，至加保的鄉（鎮、市、區）公所、或前往健保署各分區業務組或聯絡辦公室查詢。又或是，在便利超商的多媒體資訊工作站，使用自然人憑證查詢。5月報稅期間，可直接透過綜合所得稅電子結算申報軟體，或至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，均可查詢健保費繳納資料。

張菊枝表示，民眾如果對查詢方式有疑問，歡迎撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機請改撥（02）4128-678洽詢。