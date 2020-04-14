夢寐以求的烏托邦！完美社區必備的10大要素

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共同打造美好的家！

社區可以是一條街道、一棟集合式住宅，也可以是一個村落，人人都嚮往住在理想的社區內，除了整齊乾淨、生活便利等外在條件外，鄰里間的關係是否良好、社區是否會舉辦活動等等，也是許多人在意的要素之一，今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底網友心中的理想社區，必備的要素有哪些？快來看看你的社區中了哪幾點？

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No.10 醫療完備守護家人

台灣擁有世界級的醫療品質及照顧體系，但城鄉醫療資源上仍需要投入更多的支持，「社區」就是扮演偏鄉醫療支持的重要角色。位於雲林古坑的華南國小與社區攜手，讓偏鄉小校發揮在地最大的影響力，在信義房屋社區一家計畫的經費支持之下，他們合力將廢棄的學校保健室，整建成社區醫療站，緩解偏鄉長輩長年下來的就醫難題，不只守護了居民的健康，也翻轉了偏鄉小校廢校的命運。

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No.9 老屋改造社區重生

近年來大學校園吹起USR風潮，有許多大學生在老師的帶領下進入社區，運用自己的專長與居民一同改造，不只成功的改變風貌，也奠定日後他們留鄉或返鄉的原因。位於小金門的「嘉年華冰菓室」，正是一位返鄉的遊子，依據社區實際需求所打造的交流空間，透過每年落穗祭的舉辦，不只讓原本冷清的街道重新活絡起來，也激起更多保留小金門傳統文化的行動。

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No.8 鄰居友好敦親睦鄰

人人都可以住在敦親睦鄰的好宅！自從行政院開始推動社區總體營造二十多年以來，有許多的社區的居民已經從點頭問好、互助合作，到共同改善社區的公共問題，也讓鄰居間不再只是好鄰居，更是彼此生活中密不可分的家人。除了政府之外，信義房屋以企業的力量響應社造工作，推動十多年的社區一家計畫，鼓勵大家提出凝聚人心的方案，就有機會可以獲得一筆改造經費。

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No.7 環境友善居住安心

擁有一個安心無虞的環境，讓孩子健健康康長大是所有父母親的夢想，但有時候要達成這樣的目的，還需要大家共同的努力。來自新店區「SuperMom」團隊的愛心媽媽們，過去在為孩子尋求更多遊戲空間時，意外發現博愛公園有片閒置綠地，便著手打造共融式公園，不只凝聚社區的情感，也讓綠地成為孩子跑跳、父母放心的後花園。

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No.6 園藝造景清新生活

一個令人嚮往的社區，除了人文薈萃，吸引眾人目光的園藝造景，往往也讓人看了心曠神怡。許多人都曾聽聞過的小地藝術日，策展人羅元鴻是個土生土長的美濃人，因為八八風災，重新思考人與大自然共處的微妙關係，投入社區營造參與環境保護及創作。這些裝置藝術不僅凝聚社區，也吸引外縣市的民眾前來共襄盛舉，讓小地方也有被看見的機會，意義非凡。

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No.5 守望相助確保隱私

台灣有不少社區自主成立守望相助隊，協助社區維護治安，為夜歸的居民增添安全。文南社區就因為有感治安對住戶的重要性，成立「文南社區守望相助巡守隊」，全年無休的進行里內巡邏勤務，也供需長期外出的居民幫忙看家、過年期間加強巡視等等，打造出令人安心的居住環境。

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No.4 社區活動多采多姿

除了三大節慶，有許多社區或是管委會還會辦理各式各樣的活動，從親子共學到藝術節活動，鼓勵大家一同參與，增加社區的活力與向心力。屏東佳冬石光村就有一群由65歲以上長輩組成的「老頑童歌舞劇團」，十多年來的早晨還可以在路邊看見他們正在練習舞蹈的可愛模樣。也因為表演的劇碼融入了在地特色，獲得許多演出的機會，可別小看這群平均75歲的長輩們，他們早在2017年就已經登上小巨蛋演出！

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No.3 產業升級活絡地方

為了讓地方特色或是傳統文化能夠被保存，社區經常會發揮巧思，打造出社區裡特有的產業，宜蘭內城社區就是最好的例子。內城社區是傳統的農業社區，在多年前的資源盤點中，發現許多閒置的「鐵牛力阿卡」，因為數量太過龐大，大家決定組成力阿卡車隊，將耕耘機變成繞村旅遊的特色交通工具，帶入來訪的人潮，也增加社區的收入，讓農村注入新的活力。

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No.2 愛護環境節能減碳

垃圾不落地已在台灣推行三十多年，如何將環境保育概念融入日常生活中更是重要。由於新民高中鄰近一中商圈，街道上或路邊的花盆裡，總是會有許多垃圾，在老師的帶領下，新民高中附設雙語國中部的同學進入社區撿拾垃圾。為了要讓更多人重視環境議題，同時號召更多人參與，他們以情境學習的方式，讓參與的人可以適時的開口說英文，達到一方面進行雙語學習，同時又能提升環保概念的效果。學生這樣的行動不只感動了在地居民，鄰近的店家也主動提供冰涼的飲料肯定同學的行動，增加了同學對於社區服務的榮譽感。

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No.1 機能完善生活便利

現代人對於生活便利的標準是以住家附近是否有便利商店為指標，早期則是以是否鄰近菜市場為指標項目之一。然而隨著時代的演變，傳統菜市場也因為環境的老舊、營業時間缺乏彈性等種種不便於現代生活方式而逐漸消失。有一群關心彰化傳統菜市場的居民組成「叫春工作室」，舉辦許多親子逛菜市場的活動，正是因為他們看見菜市場不只是買賣交易的地方，更是居民聯繫感情的樞紐。他們也著手改造了市場裡的幾個攤位，意外的讓第二代返鄉接手，聯合學校、社區共同舉辦的活動，不只活絡了菜市場，更重新連結起彼此的情感。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月15日至2020年03月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『完美社區要素』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



