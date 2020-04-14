觀光生計補貼 導遊領隊近一年帶8團且有40天可領3萬

為拯救受新冠肺炎影響的觀光產業，交通部觀光局提出第二波紓困補助計畫即日起受理申請，補助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業給予雇主薪資費用的四成補助及部分營運費用負擔，也包含民宿經營者、導遊、領隊及國民旅遊隨團服務人員補助生計費用負擔。

其中，要界定「賴以維生」的導遊領隊資格爭議較大，現確定為最近一年內帶過8團以上、總天數達40天的導遊領隊，國民旅遊隨團服務人員帶40團且總天數80天以上，可請領每月補貼1萬元、連續3個月。

觀光旅館業及旅館業必要營運負擔補貼，每家至少補貼20萬元，依其供營業使用不動產之地價稅及房屋稅作為補貼基準，補貼比率為地價稅及房屋稅超過10萬元部份各依規定上限加計25%。也必須營業中且3個月內不得資遣員工、停業或歇業。另，今年3月底前仍營業中的合法民宿，如獲本局頒發好客民宿標章且在有效期限內之民宿每家10萬元，一般民宿每家5萬元。

旅行業營運費用補貼，每家總公司每月補貼10萬元，每家分公司每月補貼5萬元，得與薪資費用補貼合併申請。觀光遊樂業營運費用補貼每家一次性補貼20萬元，得與薪資費用補貼合併申請。

上述業者都可同時申請薪資補貼，依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案（無薪假）或減薪未達兩成的員工人數，用減薪前之薪資為基準，補貼每人每月薪資40%，最高2萬元，共3個月。旅館須營業中且3個月內不得資遣員工、停業或歇業。

補貼導遊與領隊人員及國民旅遊隨團服務人員生計費用，導遊及領隊人員，最近一年內曾執行接待或引導來台觀光旅客旅遊業務或引導出國觀光旅客團體旅遊業務累計8團以上，且總天數40天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。國民旅遊隨團服務人員，最近1年內帶40團且總天數80天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。