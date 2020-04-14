環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

高雄林先生在左營翠華自行車景觀橋前，看到一支環台1號線的交通指示牌，總是大惑不解，上頭標示「便利商店30Km」、「便利商店20Km」。朋友們研究半天也滿頭霧水，市區那需要20公里才能找到超商呢？過了景觀橋轉個彎就有便利商店了啊。指示牌到底有什麼玄機嗎？

交通部規畫自行車環島1號線，主線全長約968公里，另外還設有南投、大鵬灣等12條環支線約235公里，總路線長1203公里，是許多自行車友環島的選擇。

林先生在翠華自行車景觀橋前，看到這支交通指示牌，不知道該如何解讀？是強調此地是荒郊野外，離便利商店少説也要20公里？不會吧！因為過了橋，轉個灣，就是統一超商！還是要鼓勵騎士：加油，前方20公里就是便利商店，可以補給了！「可是20公里的距離，都可以從左營到前鎮了。」

網友回應：可能是告訴騎士們直直行，不要轉彎去超商喔！哈哈..。也有人推測，可能是指真正位於環島1號線路上的便利商店，意思就是看到便利商店也不可以轉彎唷！