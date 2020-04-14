故宮創客魔幻列車 勇奪2020美國GLAMi獎

至今走訪逾全台70校的「故宮創客魔幻列車」巡迴教育推廣活動，再獲國際肯定。故宮今指出，「故宮創客魔幻列車」STEAM教育計畫勇奪2020年美國博物館與網路年會（Museums and the Web）教育計畫類GLAMi Awards大獎，更是教育計畫類GLAMi獎的唯一獲獎單位。

故宮指出，GLAMi Awards為美國博物館與網路年會設立的博物館教育與科技應用指標性獎項，表揚博物館、圖書館、檔案館等文化教育機構的創新科技應用，今年邁入第24屆，此次故宮「創客魔幻列車」與美國、加拿大、瑞典等博物館與圖書館同台較勁，是教育計畫類GLAMi獎的唯一獲獎單位，深獲國際肯定。

故宮說，「故宮創客魔幻列車」創新教案，融合了故宮典藏文物與STEAM（科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art及數學Mathematics）跨學科教育，在課程中導入程式設計、3D建模列印技術、雷射切割、360VR、無人機、數位遊戲式學習等新型教學模式，培養學生多元實作與創新活用能力。

「故宮創客魔幻列車」巡迴台灣各地中小學，除深入校園進行STEAM課程教學，更結合博物館數位教育資源與中小學資訊教育，在列車駛離後留下多元智慧學習環境，為台灣藝術類博物館運用STEAM教學並進行城鄉巡迴教學首例，2018年啟動後，迄今已走訪超過70所學校。