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酒店歇業效應？ 鶯鶯燕燕出現醫美診所整理門面
受到新冠肺炎疫情影響，醫美相關的診所呈現兩極化，原本生意就好的診所，病人仍應接不暇，但其他甚至有業績少五成，出現另一波的「倒閉潮」
在全台經營連鎖皮膚科診所的醫師王正坤表示，最近就有台北中山北路上的診所，因為受疫情影響，業績掉太多，而向他求售，希望他接手經營，台灣的醫美診所在經過幾年前的「大爆發」成長，之後逐漸調整，兩、三年前有第一波的倒閉潮，但最近受疫情影響，出現第二波。
據悉，醫美相關診所的業績在這一波疫情中呈現兩極，有些診所平常人滿為患，最近好不容易人少一點，但因為有些患者平常擠不進去，趁此機會趕快掛號，業績影響有限，而且最近全台酒店歇業，有醫師透露最近醫美相關的診所裡多了不少「鶯鶯燕燕」，明顯是趁著歇業來「整理門面」，打算在恢復營業後，嶄新亮相。
但也有的醫美診所業績大受影響，門可羅雀，主要是疫情影響經濟，許多人收入減少，醫美等非必要支出也跟著緊縮。
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