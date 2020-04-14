野柳夜訪女王頭確定延期！全額退費以後免費贈票入場

交通部北觀處考量新冠肺炎疫情仍未趨緩的影響，原訂4月17日至26日舉辦的「野柳石光-夜訪女王」活動，延後至下半年辦理，但日期仍未定，購票繳費民眾即日起可向原購票單位辦理全額退費，北觀處並表示，後續將調整活動入園方式，將採免費贈票入場。

夜訪女王頭活動2018年開辦以來很受好評，晚上欣賞女王頭五光十色夜景，運用光影特效展現野柳蕈石群及女王頭的奇幻美景，別有特色，往年購票多秒殺，搶看「夜間觀賞」之獨特性。

今年度交通部觀光局想提升成國際級活動，擴大辦理，但受到新冠肺炎影響，北觀處多次與相關單位討論後確定延後辦理，希望在疫情緩和後再辦理。

北觀處表示，延後舉辦的日期及活動訊息，待確定後將再另行公佈，已完成購票繳費的民眾，即日起可向原購票單位辦理全額退費。後續辦理時，將調整活動入園方式採免費贈票入場，詳細贈票活動方法將於確定後於北觀處官網及野柳地質公園官網公告通知。

相關訊息可至野柳地質公園官網查詢