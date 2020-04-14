「窮到只剩下保價收購」公糧爆倉監察院糾正農委會

2019年農委會收購公糧無上限，讓早已滿倉的公糧倉庫雪上加霜；加上去年度相關經費已占農發基金支出達86％，嚴重影響業務發展及平衡性，並衍生公糧儲備達到安全存量三倍（96.8萬公噸）、每年倉管費用幾達三億，監察院認為，稻農和農委會「窮到只剩下保價收購」，顯有嚴重違失，因此糾正農委會。

監察院表示，2018年公糧收購量高達53萬公噸，耗資近130億元，導致公糧倉庫爆倉，市售包裝米更傳出標示混亂，及混米情形，引起監委尹祚芊、楊美鈴重視並立案調查，監院也於2020年4月8日財政及經濟委員會通過調查報告，就相關缺失糾正農委會，並促請其加以檢討改善。

兩位監委表示，國內稻作面積約占總耕地面積五分之一，農民從事稻作栽培者卻超過三分之一，農委會10多年來投入超過1700億公帑，仍未能健全稻作產業體質及產銷平衡；此外，農委會每年收購金額動輒百億以上，其收購數量及價格，竟缺乏適當法律授權，僅依據作業要點，且遇選舉年收購價量調整更存有非專業的政治考量，實有檢討必要。

監委表示，農委會「對地綠色環境給付計畫」期待推動雙軌制（直接給付/繳交公糧）來改變農民重量不重質的栽培習慣，結果無論從繳公糧的比率，或數量來看都是不降反升，與政策方向背道而馳，以致於公糧收購負擔更加惡化、農民更加依賴公糧收購，而在增產考量之下，更有過量施肥傷害環境的疑慮，因此認為農委會實有違失，因此提案糾正。

此外，在超產稻米去化方面，監委尹祚芊、楊美鈴也表示，在外銷面向，農委會雖對外聲稱將透過外銷去化過剩稻米，但調查發現，農委會並沒有針對國際市場需求，而調整內需導向的栽培模式，因食用蓬萊米國家有限，而我國稻作品種白粉質粒偏高，成本也高於國際2至3倍，農委會欲以外銷紓解超產壓力效果不彰。

監委也表示，調查期間實地赴公糧倉庫履勘時，發現部分倉庫管理不佳，包括蛛網密結到不見樑柱、麻雀紛飛、與農藥同倉，甚至也發現有2015年的陳米尚未去化，令人難以想像；但農糧署另將學午糧（供應營養午餐）低溫儲存，環境尚稱乾淨整潔，比較令人放心，然而公糧倉庫倘不現代化，除了稻穀商品價值快速降低以外，更將面臨進出倉勞動力匱乏問題，有待農委會爭取。