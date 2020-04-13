疫情當頭又過敏 該去醫院嗎

打從年初，台灣就籠罩新冠肺炎疫情中，尤其呼吸道過敏患者容易染疫，令人難以分辨究竟是過敏還是感染了新冠肺炎？每年3、4月正值過敏季，過敏症狀與新冠肺炎症狀極為類似，醫師觀察，臨床就診氣氛兩極，有人過於積極，有人不敢就醫，醫師提出三大要點：症狀出現的時間點、檢視家人近期有無感冒、檢視TOCC，可辨別過敏與新冠肺炎的差別。

辨別過敏或新冠 有鑑別指標

台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長楊崑德表示，在辨別過敏與新冠肺炎的症狀，有一定難度，但仍有可鑑別的指標。

台灣過敏人口多，大多是環境誘發，最常見的是塵蟎、灰塵等過敏原，每年3到4月因氣溫劇烈改變，也容易誘發過 敏性鼻炎、氣喘等過敏疾病發作。楊崑德說，過敏性鼻炎常見症狀為鼻塞、打噴嚏、流鼻水、眼睛不適，嚴重者會誘發氣喘、睡眠障礙等。

新冠肺炎的患者以呼吸道症狀為主，常伴隨發燒，近期雖然有許多資訊顯示，非典型症狀愈來愈多，同樣也有鼻塞、流鼻水、打噴嚏，或嗅味覺喪失、腹瀉等。

如果出現上述症狀，可先回溯自己是否曾被診斷為過敏體質，若自己是過敏族群，再檢視近期是否有接觸過敏原，可優先辨別自己是否為過敏症狀，再加上若無發燒、呼吸道症狀，也沒有旅遊史、接觸史，此時建議可以掛耳鼻喉科或是風濕免疫科就診。

避免接觸過敏原 應及時就醫

林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，許多嚴重的過敏患者，礙於疫情不敢就醫，直到誘發氣喘才求診，呼籲有病史的過敏患者，雖然避免接觸過敏原，狀況仍持續未改善時，就應該就醫，若忍到誘發氣喘才就醫，會得不償失。

至於從未被檢查過是否有過敏體質者，像是幼兒，楊崑德說，家長可以協助注意孩子的接觸史、旅遊史，特別是家中大人有沒有人曾經感冒，依照近期疫調的資訊顯示，幼童新冠肺炎確診案例，大多是被家中成年人傳染，若是以上的狀況都沒有，也沒有發燒等症狀，但鼻塞、流鼻水、打噴嚏等情況超過三天都沒有改善，也建議可以至耳鼻喉科或是風濕免疫科就診。

楊崑德坦承，最近面對過敏患者，對醫師而言也是挑戰，必須謹慎再謹慎，近期政府倡議「社交距離」，但問診有時無法保持社交距離。建議患者，就醫前可先觀察自身症狀，直接寫在紙上再提供給醫師，降低問診交談的時間，增加彼此的距離與接觸時間，力求安全。