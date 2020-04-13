環保署又一人受檢新冠肺炎！今緊急啟動居家上班
上月環保署秘書室員工確診新冠肺炎，今天又傳一名民間單位派駐環保署員工身體不舒服，去醫院後被要求住院，採檢結果預計周四才會出爐。目前其周圍四、五人已被要求居家辦公，其中一人丈夫在水保處服務，也被要求居家辦公。
環保署日前已展開居家辦公演練，環保署官員表示，由於現在本來就在居家辦公演練期間，有排定部分員工在家工作，以便提前部署、預防疫情。至於該名住院員工情況，官員指出，「不要感冒就說是新冠肺炎」，只是因為身體不舒服，到醫院又被認為有採檢需求，希望避免過度臆測，一切要等採檢結果出爐再說。
據了解，該名住院者為綜計處人員，也不太會到其他樓層。環保署上周宣布為了防範疫情，環評會議全面停止兩周，預計下周就會重啟環評會議，所幸該名住院者業務內容無關環評會議，因此下周環評會議若無意外的話，應可順利召開。
至於環保署首名確診的秘書室員工，據了解日前已經出院回家休養，但尚未回到環保署上班。
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