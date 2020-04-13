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港湖女神高嘉瑜又要開唱 今晚在講客電台用嗓音療癒你

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
講客廣播電台的節目「東西南北香蕉人」主持人黃連煜，邀請高嘉瑜當特別來賓。圖/客委會提供
講客廣播電台的節目「東西南北香蕉人」主持人黃連煜，邀請高嘉瑜當特別來賓。圖/客委會提供

被網友稱為「港湖女神」的立委高嘉瑜，多次一展歌喉，獨特的唱腔讓網友大為驚豔。，今（13）日晚間10點，講客廣播電台的節目「東西南北香蕉人」主持人黃連煜（Ayugo），邀請高嘉瑜當特別來賓。客委會預告，高嘉瑜除了談她是如何踏上政治這條路，以及對客家文化的認同，最後還會高歌一曲送給聽友。

客委會透露，此次節目開設即時聊天室，網友可以幫高嘉瑜打分數、給意見，高嘉瑜也會研究大家的留言，可能會因此決定何時開演唱會。

Ayugo致力音樂工作近30年，自1990年代起與陳昇共組新寶島康樂隊聞名，這些年他堅持以客家母語創作音樂，之後更將自創客家音樂帶進主流，並在第29屆金曲獎以「黃泥路」拿下最佳客語專輯獎。

Ayugo在講客廣播電台主持晚間10點至11點的音樂節目「東南西北香蕉人」，以多年的音樂素養，帶領聽眾共下探討各種不同領域的音樂。節目還有一大特色，Ayugo會與現場來賓即興演唱，擦出精彩火花，這個橋段獲得廣大聽友好評。

今晚邀請高嘉瑜參加的節目，主要與大家探討世代交替、溝通斷層及防疫的相關問題，據了解，高嘉瑜自告奮勇，要在節目中用「療癒」的嗓音溫暖大家因為疫情而枯燥的心靈。

●欲瞭解更多「我是東西南北香蕉人」節目內容，請點選臉書「講客廣播電台」粉絲頁，或是下載講客廣播電台App，就可以獲得最詳細的資訊，線上收聽節目連結http://www.hakkaradio.org.tw/dj/view/id/33

高嘉瑜 講客廣播電台

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