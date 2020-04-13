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每片5元收購卵片奏效 估明年減少10億隻荔枝椿象
為強化荔枝椿象防治管理，防檢局今年編列經費補助地方政府以每片5元收購荔枝椿象卵片，預計收購107萬片，目前已收購60萬6千片，將可減少今年約1500萬隻荔枝椿象危害，及減少明年約10億隻荔枝椿象族群量。
防檢局長杜文珍今前往高雄市內門區農會訪視收購卵片情形。防檢局說明，荔枝椿象寄主為無患子科植物，包括龍眼、荔枝、台灣欒樹、無患子等，防治主要有4種方法，包括清園整枝、物理防治、生物防治及化學防治，實務操作上須依據荔枝或龍眼生長期及荔枝椿象生長階段，搭配選擇適當方法，進行害蟲整合防治。
透過適當清園整枝，能減少果園中荔枝椿象孳生或藏匿空間；物理防治是利用捕蟲網將荔枝椿象成蟲移除或直接摘除卵塊後，丟入塑膠袋密封丟棄。生物防治是透過釋放足量的天敵昆蟲平腹小蜂寄生荔枝椿象的卵，使其無法孵化。化學防治則須使用丁基加保扶、亞滅培、賽洛寧等核准農藥。
防檢局補充，目前正值荔枝及龍眼開花期，也是荔枝椿象產卵高峰期，為避免化學藥劑影響蜜蜂授粉，摘除卵塊是現階段最有效的防治方法。高雄市、台中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市及宜蘭縣等6個地方政府已規畫收購卵片措施，農民防治荔枝和龍眼上的椿象時，應留意安全採收期，避免農藥殘留。
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