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高血壓為腦出血危險族群 腦動脈瘤難預防

中央社 / 新竹市13日電

玉山金控科技長陳昇瑋腦出血辭世，新竹馬偕紀念醫院神經內科主治醫師許彥偉說，自發性腦出血大宗為高血壓性腦出血與動脈瘤破裂，後者致死率相對高，無明顯徵兆，較難預防。

許彥偉今天接受中央社記者訪問表示，腦出血分為外部撞擊導致與自發性，自發性出血依出血原因可分成高血壓性腦出血、動脈瘤破裂與動靜脈畸形等，前兩者較大宗。

「腦動脈瘤猶如顱內不定時炸彈」，許彥偉說，腦出血患者約7到8成是高血壓族群，通常能透過血壓控制減少腦出血機率，但腦動脈瘤出血患者，往往沒明顯徵兆，較難預防。

據新竹馬偕紀念醫院神經外科醫師郭岱宗提供新聞資料，腦動脈瘤破裂前，病患幾乎不會有任何症狀，一旦破裂就易造成蜘蛛網膜下腔出血，約1/5病患尚未到院就離世，1個月內死亡率甚至達5成。

郭岱宗說，雖有些腦動脈瘤破裂送醫患者，經問診時會發現平時偶爾有間歇性頭痛，但病患狀況不同，大部分為無預警情況下昏倒而緊急送醫。

台北市北投健康管理醫院副院長錢政平提供新聞資料表示，腦動脈瘤通常沒症狀，100人裡有1到2人潛藏腦動脈瘤而不自知，許多人是健康檢查時發現，或動脈瘤太大引起梗塞性中風、類似腫瘤壓迫性效應，更嚴重是破裂出血後才檢查出有動脈瘤。

錢政平表示，腦動脈瘤好發45歲以上成人，與抽菸、喝酒、作息不正常、壓力與血壓不規則控制有關，腦動脈瘤破裂時機難預測，唯有安排定期健康檢查及早發現。

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