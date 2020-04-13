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冷氣團影響漸弱 15日起陸續回溫

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
低溫將會持續至14日，之後會陸續回溫、天氣逐漸好轉。（photo by 呂翔禾／台灣醒報）
低溫將會持續至14日，之後會陸續回溫、天氣逐漸好轉。（photo by 呂翔禾／台灣醒報）

低溫狀況持續到14日，之後會逐漸回溫，但春季天氣型態多變，仍得注意！中央氣象局預報顯示，冷氣團會影響到14日，之後會開始回溫，但因季風影響，部分地區會有零星陣雨。氣象達人彭啟明也提醒民眾，14日苗栗以北會有10度以下低溫，之後會陸續回溫，但是空氣會有較嚴重空汙出現，請大家留意。

週二低溫注意

中央氣象局表示，13日至14日清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。14日白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，至16日東北季風影響，東半部地區及北部山區會有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

14日晚起至15日清晨北部地區及中部山區亦有零星短暫雨。17日至19日東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。彭啟明表示，低溫主要是北方冷高壓南下加上水氣少輻射冷卻所造成，14日清晨苗栗以北仍有10度以下，甚至是7-8度的低溫發生。

天氣回溫注意空汙

他分析，這波冷空氣到15日開始會逐步減弱，接下來開始回溫，16日可能白天高溫都會到30度，炎熱的狀態將持續到20日，21日開始天氣可能又會有變化。另外他提醒，未來幾天大氣穩定，中南部或西半部的空氣污染可能會加劇，民眾出門時要多留意。

天氣職人吳聖宇則預測，本週沒有明顯的天氣系統影響，因此降雨都不多，但下禮拜鋒面可能再度開始影響，又會回到典型春季善變的天氣型態。建議大家可以好好把握。

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冷氣團 低溫

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