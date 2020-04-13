全聯滿額贈小物掀網友兩面論戰 網：有這個才潮！

許多商家都會透過滿額贈，來吸引民眾達到一定的消費額。全聯福利中心近期就推出單筆消費滿400元，贈送一隻「蔬菜總動員」的吸盤公仔。不過，一名網友就在PTT上發文抱怨，自己拿到一份贈品後，不僅外型不美觀、又毫無功能性，沒想到貼文一出竟引發熱議。雖有部分網友認同原Po的看法，但許多人就直言：「小孩超愛的！」

該名網友在PTT上發文說到，自己最近到全聯消費，拿到一隻蔬菜公仔，不僅外觀實在不是很吸引人、體積也很小，拿到後完全不會想要留下來，直呼「究竟是誰拍板決定讓這個公仔出來的？」

對此，部分網友認同原Po的說法，「真的不行」、「我也收到一隻，沒磁性…到底能幹嘛」、「丟了兩隻，後來都直接說不用給我」、「我也懷疑怎麼會有人想收集這個」；有人也靈機一動，認為這個公仔「吸著桌子再拔起來蠻紓壓的」。

然而，有網友就直言「小學生應該會喜歡，不要用大人眼光去認定」，表示這「在孩子群超紅好嗎？沒孩子的不會瞭解的」、「我兒子一起床就在找這玩偶」、「小朋友搶到爆」、「一堆小學生超愛」、「小學生在蒐集耶…有這個才潮」、「我家小朋友跟他朋友都在收集啊，活動算成功吧！」也有人表示，「很可愛耶 我有二個」、「越看越可愛」、「明明超可愛」。