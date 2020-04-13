搶救花卉外銷市場 農委會加碼1億元補貼生產成本

新冠肺炎疫情持續延燒，非民生必需品的花卉產業大受衝擊，荷蘭花卉拍賣市場上月有一半以上花卉賣不出去。農委會主委陳吉仲今天表示，雖然發生疫情，但希望台灣的花卉外銷要持續走出去，除了提供海外拓銷獎勵、拉高貸款額度，還將加碼1億元補貼花卉植株生產成本2成。

農委會今天舉辦紓困例行說明記者會，陳吉仲說，特別對花卉產業做多個紓困、振興措施，符合營運困難者的新舊貸款一年免息，另外因為花卉需要較高融資金額，農業科技園區進駐業者優惠貸款周轉金，最高貸款額度從1千萬元增加到2千萬元。

6月底前花卉海外拓銷空運獎勵費用每公斤30元至70元，海運每公斤8元至10元，陳吉仲說，希望此時「花卉外銷還是持續走」，這是為了維持台灣花卉今明年的國際市場占有率。現在荷蘭市場花卉拍賣幾乎shut down（關閉），但台灣業者仍持續出口，上周五才到台南蘭花科技園區，業者正在裝箱運到國外；此外將提供20％的花卉植株生長成本補助。

農委會編列特別預算35.57億元並動支相關基金18.11億元，上周又追加特別預算19.85億元，總共73.53億元。目前提供農民、農民團體、農企業18項紓困貸款，至4月10日止，受理紓困貸款申請案共計1003件、金額64.1億元，已核准602件、金額40.7億元。

農委會2月4日啟動辦理「台灣農產嘉年華」網路購物活動，與48家國內電商業者合作，銷售6000項具溯源國產農產品，提供消費者購物滿500元送50元的優惠行銷活動。截至4月9日，銷售額已達2.13億元。

至於獎勵加碼海外行銷，已公布鳳梨、釋迦、蓮霧、柑橘類、棗、香蕉、番石榴、紅龍果、荔枝、花卉、石斑魚、台灣鯛、甲魚、觀賞魚、日本鰻等15項農產品獎勵基準，提供外銷業者海外拓銷獎勵已超過1.16億元。

因應遊客減少，農委會輔導休閒農業業者強化場域品質，培訓從業人員專業技能，提升場域特色及促進農遊產品升級、獎勵補貼雇工購料、優化網路資訊及建置電子票證系統等。已受理187家休閒農場申請獎勵計畫共1.97億元，其中含薪資獎勵1143人，受理申請農業體驗活動及農遊伴手開發共68項、1122萬元。