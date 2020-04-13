影／華航正名連署破4萬！交長：先凝聚共識 勿用有色眼光

世界各國疫情嚴峻，醫療物資缺乏，台灣捐助防疫物資陸續運到世界各地，各國也紛紛發文感謝，但運送物資的華航機身上卻印著諾大的「China Airlines」，遭質疑容易引發誤解是中國捐贈的，導致台灣「口罩外交」前功盡棄，有網友在網路上發起正名連署，要求華航改名，目前已有4萬人響應連署。民進黨立委許智傑表示，當然支持改名，並要改成「TAIWAN AIRLINES」，而且現在就是最好時機。但藍營卻持反對意見，國民黨立委林奕華說，現在提倡改名其實是想藉疫情偷渡，認為若要改名應等疫情過後大家再討論。交通部長林佳龍則是罕見表態說，作為交通部長「我是支持當然代表台灣」，不要引起誤會。但他也說，必須要國人凝聚共識，交通部對華航改名持開放的態度。至於被問到國民黨所稱的「用疫情偷渡」，林佳龍則呼籲藍委，不要用有色眼光來看改名這件事情。