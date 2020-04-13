驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

知名美式賣場好市多（Costco）商品相當多樣，並不定期推出許多限定商品，因此時常造成大批搶購人潮，近日好市多也跟著季節的轉變開始賣起西瓜，讓來逛賣場的民眾都可以吃到最新鮮的水果。不過昨（12）日卻有一女名網友在《 爆廢公社 》PO文表示，她到好市多去購物時，赫然發現一名男子抱著一顆「吃過」的西瓜準備退貨，讓她感到相當傻眼並直呼「覺得很無言」。

原PO在文中提到，先前她好市多購物並準備結帳時，發現退貨隊伍中竟然有一名男子拿著「切成兩半的西瓜」想要退貨，讓她感到相當驚訝，並無奈的說「雖然好市多可以退貨，但看到被切成兩半，然後才說不好吃，真的感到很無言」。

照片中可見，該名男子懷中抱著一顆切過，還包在塑膠袋裡的西瓜準備退貨，這樣誇張的行徑，實在讓人大開眼界。

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛批評「是真的很誇張」、「不好吃不會拿去打西瓜牛奶喔！拿回去退真的很製造賣場人員麻煩」、「這樣真的很沒道德的感覺」、「不好吃就丟掉啊，幹嘛造成服務人員的麻煩」、「有些人就是很敢，搞不好有人連吃剩下的籽都敢退了」、「台灣很多這種人，不需要覺得稀奇了」。

不過也有網友持不同看法，「品質不好被退我覺得可以」、「美式賣場就是這樣，畢竟會員是有繳年費的，不好吃、不合胃口，選擇退費維護自己的權益，這根本沒什麼」、「不好吃為什麼不能退」、「這就是美式賣場的遊戲規則，當然顧客是可以退的」、「這是會員的權利，有什麼不對嗎」、「好市多的遊戲規則，跟走而已」。