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台鐵行車影像只存5天 立委斥：雲端時代還談硬碟不夠

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
台鐵副局長馮輝昇（中）今在立法院交通委員會說，台鐵每日營運列車高達1100多列次，一輛車下載行車影像檔案就要一個多小時，對硬碟及人力都是很大負擔。記者雷光涵／攝影
台鐵副局長馮輝昇（中）今在立法院交通委員會說，台鐵每日營運列車高達1100多列次，一輛車下載行車影像檔案就要一個多小時，對硬碟及人力都是很大負擔。記者雷光涵／攝影

立法院交通委員會今天審查鐵路法修正案，關於鐵路機構該保留行車紀錄多長時間，有立委提案要求保存3個月、後讓步為至少兩周，但台鐵及高鐵都說有技術困難。

鐵路法第56條之5規定，交通部應聘請專家調查重大事故之發生經過及其發生原因，並視調查需要，請鐵路機構或相關行人員說明，及配合提出行車紀錄、設施、設備等相關資料及物品。時代力量提修正建議，明定營運列車的行車紀錄器、列車自動防護系統、平交道監視器、動力車保養檢修日誌等應至少保留少三個月以上。

時力立委邱顯智說，去年8月台鐵列車司機員在三塊厝因過站未停，私自關掉ATP，加速倒車回站，差近百米與後方列車追撞。事後台鐵要調查，發現險遭撞擊的自強號影像紀錄已經被覆蓋，故有必要拉長保存期間。

台鐵副局長馮輝昇說，有發生事故的列車一定會保留相關紀錄，列車控制及監視裝置（TCMS）都會下載保存沒問題，主要是影像紀錄，因台鐵每日營運列車高達1100多列次，一輛車下載行車影像檔案就要一個多小時，對硬碟及人力都是很大負擔，所以現在四、五天就會覆蓋。至於三塊厝事件，該列車有保留紀錄，後方列車沒有，建議存檔規定能限縮在事故列車及前後列車。

邱顯智質疑，若不通報為行車異常，紀錄仍會被覆蓋過去。國民黨立委魯明哲也說，台鐵不該以硬碟不足為藉口，現在都是雲端時代了，還可設定自動儲存。

台灣高鐵公司資深經理許俊文說，高鐵沒有裝行車影像紀錄，目前列車自動控制系統(ATC)可保留七天，其他如OBC（車載電腦）要用抽換的方式才能儲存，不知原廠是否能提供更多的OBC，保存更多紀錄難度很高。

運安會委員李綱指出，比起車外的影像紀錄，他們認為駕駛室內的操作影像更具參考價值，不過涉及隱私爭議，據他所知，現在只有南韓有聚焦駕駛手部動作的紀錄影像。李綱也私下表示，依調查普悠瑪翻覆事故的經驗，重點不在於紀錄保存多久，在於要存取什麼樣的紀錄才「有含金量」，得以分析運用。

他說，現在台鐵有集電弓的監控攝影、傾斜式列車的控制紀錄等均未被有效地保存下來。與其爭論紀錄要保存多長時間，不如討論該保留哪些資料，運安會樂於提供意見給台鐵。

列車 台鐵 事故

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