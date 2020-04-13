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高壓與道德兩難 醫護心理待關懷

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
北愛爾蘭護士麥克勞克林表示，社會上有許多人可能將醫護奉為英雄，但事實上不是，他們會有低潮也需要休息。(Photo by rawpixel)
北愛爾蘭護士麥克勞克林表示，社會上有許多人可能將醫護奉為英雄，但事實上不是，他們會有低潮也需要休息。(Photo by rawpixel)

疫情下第一線醫護人員的心理健康值得關心！臨床心理學家施韋姆指出，前線醫護在日復一日的高壓工作之中，很可能出現焦慮症或憂鬱症的症狀，或是在面臨生死抉擇時充滿罪惡感。對此，專家建議，除了保持和家人朋友的聯繫，也不要將自己視為英雄，承認自己有低潮、需要休息。

高壓恐產生焦慮

根據《國會山報》和《BBC》報導，紐約貝爾維尤醫院的臨床心理學家施韋姆表示，第一線接觸新冠肺炎患者的醫護，日復一日從事高工時的工作，有很高機率出現焦慮症或憂鬱症的症狀，甚至有可能演變成創傷後壓力症候群（PTSD）。

「疫情對前線醫護造成的心理影響類似於單一事件（如奧馬爆炸案），但直敘時間更長，恐多達30年之久。」研究PTSD長達22年的資深心理治療師達菲指出，最重要的莫過於提供他們高品質的防疫物資，讓醫護具備安全感，心理上更能夠面對疫情。

不將自己視作英雄

許多醫護常常遇到道德兩難，在醫療資源有限的情況下，應該拯救哪個人？既有的知識和經驗能夠做出正確的決定嗎？北愛爾的心理治療師穆荷蘭建議，若此時罪惡感油然而生，試著將注意力放在自己能夠控制的事務上。他也提到，「自我照顧」是很重要的，意即吃好睡好多運動，並保持和家人朋友的聯繫。

「不要將自己視為超級英雄。」北愛爾蘭護士麥克勞克林表示，社會上有許多人可能將醫護奉為英雄，但事實上不是，他們也是擁有七情六慾的凡人，有低潮也需要休息。

對於無法及時尋求心理衛生服務的人，施韋姆建議可嘗試冥想或呼吸練習，以意識到自己當下的情緒和身體狀態。施韋姆指出，創傷後壓力症候群常常在發病後數個月才被診斷出來，對此每個人都應該時時回頭檢視自己的生活，是否哪裡出了問題。

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憂鬱症 疫情

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