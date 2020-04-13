台灣無法參加WHO 但成大防疫獲獎國旗上了WHO網頁

台灣無法加入WHO，但最近卻因為成大團隊在一項國際防疫競賽中獲獎，讓台灣的國旗上了WHO的活動網頁。由成大資工系特聘教授蔣榮先領軍的團隊，研發利用AI判讀肺炎X光片，主動提醒醫師注意，獲得WHO等單位主辦的「國際COVID19科技防疫黑客松」獎項，同時團隊不打算將演算法商業化，決定開放全球免費使用，讓台灣為國際防疫盡一分心力。

這項競賽由世界衛生組織WHO與臉書、微軟等科技大廠合辦，在新冠肺疫肆虐全球之際，向全球徵件，再由Google、Amazon、Pfizer及聯合國兒童基金會（UNICEF）等198個組織，選出最有貢獻及商機的內容，5天的競賽，吸引來自全球1萬8000多位的科技高手，提出1560個專案，最後只有89個團隊出線，蔣榮先的團隊是唯一獲獎的台灣隊伍。

蔣榮先表示，參賽之初，由於全球高手雲集，團隊成員認為獲選的希望不大，但他一直很有信心，因為台灣是最早對新冠肺炎示警的國家之一，農曆年前團隊就已展開相關準備，而成大醫院放射科近兩年來，也一直在做胸部X光AI判讀的開發。

隨著疫情嚴峻，蔣榮先在春節期間，把放射科醫師召回，從10多萬張肺炎影像中，挑選出1000多張典型肺炎樣本，再一張張手動標記肺炎影像，「醫師們標記到最後，手腫到都抬不起來」，可以看出工作的繁重與緊急。

之後再比對台灣8張本土新冠肺炎的X光片，短短一個月內，就建立台灣第一套新冠肺炎AI模型，再與各國新冠肺炎病例的X光比對校正，多次調整演算法，目前準確度可以高達92%，而判讀時間從人工判讀的平均40分鐘，縮短到只要1秒。