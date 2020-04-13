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醫院囤數倍藥品 食藥署再祭出指引要求「吐回」存量

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
有些醫院在疫情初期便開始囤藥，有的甚至超量三倍以上。圖／本報資料照
有些醫院在疫情初期便開始囤藥，有的甚至超量三倍以上。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情影響，各國陷入原料藥斷料疑慮，衛福部食藥署日前已發布藥品供應原則，避免全台醫療機構或藥局囤貨而影響藥物供應。但有部分醫學中心早在疫情發生初期，便大量囤貨，因此衛福部食藥署今天進一步祭出「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品分配不均之處理指引」，要求原已超量訂購藥品者，須將超量藥品退回原經銷藥商。

食藥署在3月17日發布「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則」，限制醫療機構或藥局採購藥品時，依據前一年的月平均量，酌加一成作為藥品進貨量，以維持藥品供應穩定。

食藥署藥品組科長張連成表示，但是有一些醫院在疫情初期便開始囤藥，有的甚至超量三倍以上。因此訂定新的指引要求，原已超量訂購藥品的醫療院所，必須將超量藥品退回經銷的藥商，並暫時停止藥商繼續出貨，直至該醫療機構藥品存量降至前一年月平均實際用量為止。另外因疫情緣故，致門診量下降造成庫存量增加的部分，也要求醫療機構評估併調整次月藥品訂購量。

張連成表示，發現市面缺貨且有實際囤貨的藥品主要為七、八種品項的甲狀腺用藥，因此要求醫療院所「吐回」積存的用量，也會依據其他檢舉品項進行稽查，並了解是否有囤貨情形，若有屬實將依據情節，循公平交易法、醫療法或藥事法等相關法規處辦。

張連成說，除了醫療院所和藥局不得囤貨外，也已要求醫師開立處方時，若有同成分、同含量、同劑量的藥品時，除非有特殊原因，否則不得註明「不可替代」，藉此解決藥品分配不均並維護民眾用藥權益。

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