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大醫院備戰防疫超量買藥 食藥署要求退回

中央社 / 台北13日電

武漢肺炎疫情期間，藥品有分布不均。食藥署發現，部分大醫院有藥品存量超量數倍狀況，已發布藥品發配不均指引，要求醫院退回超量藥物並暫時停止藥商出貨。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，藥局缺藥狀況時有所聞，但衛生福利部食品藥物管理署屢次發布訊息澄清，台灣目前沒有缺藥疑慮。然而，基層的社區藥局不時反映，部分藥物有缺貨情形，顯示有藥品可能分配不均。

食藥署上午發出新聞稿，再發布「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品分配不均處理指引」，強化藥品分配不均的因應處理。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻接受記者聯訪時表示，食藥署在今年3月17日已發布防疫期間藥品供應管理原則，要求醫療機構或藥局採購藥品，應依原則採前一年月平均實際用量採購，如超過前一年月平均實際用量1成以上，藥商應向食藥署報請同意，才能出貨，以維持藥品供應穩定。

潘香櫻說，觀察現況發現，部分大醫院可能出於未雨綢繆的心態，有超量訂購、藥品存量過多，甚至超過實際用量數倍之多。

食藥署因此訂定分配不均的處理原則，要求3月17日前經食藥署調查有超量訂購者，須將超量藥品退回委託原供應藥商處理，並暫時停止藥商繼續出貨，直至該醫療機構藥品存量降至前一年月平均實際用量為止。

此外，疫情期間醫療機構門診量下降恐造成庫存量增加，醫療機構應評估並調整次月藥品訂購量；藥品許可證持有人提供訂購資訊、醫藥相關公協會協助藥品調度、提供藥局藥品未備或缺乏時的處理方式等配套措施，確保藥品妥善分配供應市場所需。

潘香櫻表示，如果藥品存量過多的醫療機構不配合把藥退回，將依違規樣態處理。若有囤貨，可依公平交易法開罰，另有其他樣態也可依醫療法處理。

食藥署 疫情 肺炎

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