公衛專家：科學防疫 利用快篩讓社會重開機

2019冠狀病毒疾病，COVID-19疫情全球擴散，台大公衛專家今天提出防疫下一階段應利用快篩試劑擴大篩檢，有免疫力者快回工作崗位，讓社會重新開機。

台灣大學公共衛生學院今天上午舉行第10週的「抗COVID-19說明會」。

台大公衛學院院長詹長權說，武漢肺炎疫情100多天來，台灣的防疫在圍堵上做得很成功，疫情維持平穩，戴口罩與社交距離等非藥物的公共衛生手段也有一定成果，現在疫情到了交叉點，全球疫情可能持續往上，也可能往下，未來該如何走，全世界都要抉擇。

詹長權說，疫情後經濟能馬上反彈最好，若反彈慢對社會的折磨很大，防疫下一階段應用科學擴大篩檢，現在有美國、德國及韓國等模式，台灣不缺人才，利用學界的力量支持政府，希望能縮小對社會的衝擊。

台大公衛學副院長陳秀熙說，現在很多人都在問，生活何時能回復正常，他認為，現在防疫的思維要改變，感染武漢肺炎康復者，反而成為人類的保護者，特別是醫護人員，在歐美就是用快篩抗體或抗原試劑，找出有免疫力者，這些人可以回到工作崗位，成為如何解除減災措施指標。

陳秀熙說，因為每個病人感染武漢肺炎嚴重程度不同，快篩的精確度與敏感度，視情境而有不同的要求，例如，醫護人員希望盡快回工作崗位時，要透過高精確度確定是否具免疫力，如果是要快點檢驗與確診者的接觸對象，就可透過高敏感度的快篩。

台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋說，有人問武漢肺炎疫情是否會在全球消失，他的看法悲觀，因第三世界國家並無足夠的工具可以阻斷，將來可能就變成流感化。

李建璋說，社會短期一兩個月關機還可以，長久下去失業的損失比疫情還大，當疫情趨緩時，應思考如何讓社會重新開機，很多人認為應該普篩，但不可能每個人都篩檢，嚴格來說應該是廣篩。

李建璋認為，從檢驗覆蓋率看，台灣目前已做到廣篩，目前檢驗120人才1個陽性，澳洲及南韓都是50幾人就1個陽性，美國是10人就1個陽性，紐約則每2個就1個陽性，未來如果本土病例大增或社區感染增加時，篩檢量要再擴大。

李建璋認為，進入廣篩階段時，要防範偽陰性與偽陽性的篩檢結果，檢驗的準確率就在病毒量要夠及檢體要好，且輕症和重症一樣都不能放過，台灣在這方面很嚴格，所以康復人數落後其他國家，但他認為輸得光榮。