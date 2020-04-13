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【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

百貨美食街隔板放好放滿 不只防疫還能玩創意

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
金色三麥經典大拼盤，推薦價625元。圖／京站提供
金色三麥經典大拼盤，推薦價625元。圖／京站提供

新冠肺炎疫情持續延燒，為了在用餐時刻可以安全，百貨紛紛在美食街架設防疫用餐隔板，更有百貨大玩創意，在隔板上設計翹鬍子、眼鏡等有趣的造型圖案，防疫之餘也展現另類幽默，稍稍紓解因為疫情產生的緊繃壓力。

遠百防疫用餐隔板全線上路，包含遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮在美食街小吃共餐區隔板陸續啟用。而遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義沒有美食街，餐廳也採取梅花座位設置，消費者可以安心用餐。

另外，環保署過去一年推動禁用一次性餐具，但隨著新冠肺炎疫情延燒，部分餐廳已宣布改回暫時使用免洗餐具，也獲得環保署同意。遠東百貨迄今依舊堅持符合禁用一次性餐具環保政策，無論是餐廳或美食街加強硬體消毒，餐具也徹底清洗，提供消費者安全無虞的消費感受。

京站時尚廣場台北店及小碧潭店除了加強賣場各項清潔工作外，11日也在原先架設好的美食街的防疫透明隔板上，貼上了翹鬍子、眼鏡等有趣的造型圖案，除了可以杜絕飛沫、安心用餐，還可以在用餐期間增添輕鬆、有趣的互動，一掃因疫情帶來的緊張感。

除了在館內可以放鬆用餐，京站台北店館內多家主題餐廳也推出許多美味的外帶餐點，像是饗食天堂「#饗ToGo外帶分饗餐盒」，一人獨饗餐盒或經典分饗餐盒，內容包含：德國豬腳、櫻桃鴨、鹽焗雞、大口饗樂骨..等人氣餐點，及海底撈的獨享撈撈鍋，與用半價625元即可外帶的金色三麥經典大拼盤。

小碧潭店也推出百貨獨家心泰餐廳，人氣打拋豬、叢林烤牛…等便當，隨餐還附贈美味小菜、飲料，網美名店微兜則是在京站台北店跟小碧潭店推出原價420元的天空之糖瓦帕，外帶只要半價，簡單將5星美昧以划算價格帶回家。

京站在防疫隔板上頭設計有趣圖案，成為另類打卡景點。圖／京站提供
京站在防疫隔板上頭設計有趣圖案，成為另類打卡景點。圖／京站提供
遠百板橋中山防疫用餐隔板。圖／遠東百貨提供
遠百板橋中山防疫用餐隔板。圖／遠東百貨提供
遠百信義A13防疫用餐隔板。圖／遠東百貨提供
遠百信義A13防疫用餐隔板。圖／遠東百貨提供

疫情 餐具

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