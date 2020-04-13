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沒健保卡也能查 健保署開放急診醫師插卡看病歷

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導

民眾都有就醫需求，其中急診治療上更是分秒必爭，不過患者來自四面八方、症狀不一，短時間內的緊急救護，考驗醫護人員的專業與臨場應變。而為保障危急病患安全，中央健康保險署今表示，開放健保特約醫事服務機構，於患者急診時，可即時查詢用藥及醫療影像資料，即便沒有患者的健保卡也能查詢，以利急診醫師做即時治療判斷。

據健保署統計，民國2019年急診總就醫人次共有720萬人次，其中檢傷分類1至3級者約585萬人次，占整體急診人次81%，其中以醫學中心占90%、區域醫院占85%、地區醫院占64%。

該政策是否因近期新冠肺炎影響而開放？健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，其實急診患者多半危急，之前健保署與急診相關醫學會都有在討論此事，非受新冠肺炎影響。在現行作業下，醫師如果要進入健保雲端系統查詢病患資料，就必須要病患的健保卡、醫師卡以及醫事機構安全模組卡的三卡認證，但在急診實務上有難度。

因此在徵詢意見後，健保署在3月30日起，開放「因應天災及緊急醫療查詢作業」，讓醫事人員輸入急診患者的身分證號，開放特約醫事服務機構急診醫師，查詢檢傷分類屬第一至三級危急病患的就醫紀錄、近六個月西醫用藥紀錄、檢驗檢查結果(含醫療影像)及近三個月中醫用藥紀錄，以利醫師減少不必要的用藥或重複檢驗檢查。

台灣急診醫學會理事長、林口長庚急診醫學科主任黃集仁表示，急診病患多為緊急、危急情況而送急診搶救，但並非都有隨身攜帶健保卡，也非每位都是清醒時到院，因此在分辨身份、確認健保資料上就花時間。他感謝健保署開放此項措施，經醫院授權後、只要插個人醫師卡，就可快速查詢，即便是半年內的病歷資料，都可讓急診醫師在急救黃金時間內，減少或重複不必要的用藥或檢查，保障危急病患的生命安全。

黃集仁說，目前檢傷分類分為第一級到第五級。第一級最危急，需要緊急急救；第二級重度危急患者，須快速控制與處置，恐需要加護病房；第三級中重度緊急患者，需要處置，未來可能得住院；第四、第五級相較情況下就不是相對急需。該分類供急診醫師參考患者治療先後順序。

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