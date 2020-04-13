防群聚感染 行天宮夜間暫停收驚

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免群聚感染，中央疫情指揮中心針對傳統市場、夜市、廟宇等，要求規畫單一出入口，並保持1.5公尺距離。為此，行天宮不僅派出保全拿著計數器在門口紀錄入內參拜人數外，如今就連行天宮最熱門的「收驚」服務，都悄悄縮短時間。

實際上，行天宮的收驚服務由來已久，不少民眾只要睡不好、運勢不順、有壓力、做惡夢等問題，都常到行天宮收驚，甚至還有民眾失戀也去收驚，希望可以轉運遇到好男人；還有爸爸媽媽帶著小孩子的衣物去收驚，祈求孩子平安，一睡到天明。

超夯的收驚服務，讓行天宮一度出動超過8個人在幫忙收驚，排隊收驚人潮，無論平日假日往往都大排長龍。

不過近來受到疫情影響，行天宮先是暫停衣物收驚，近來更縮短收驚服務時間，從原本的上午11點20分至晚間8點，縮短為中午12點20分至傍晚6點半，另下午2點半至3點左右因宣講時間，暫停收驚服務。

廟方表示，考量到人力配置，再加上防疫需求，讓收驚的師兄、師姐們不用長時間和這麼多不特定人接觸，因此決定縮短收驚服務時間，也希望身體不適，或有發燒、感冒症狀者，請勿排隊收驚，無法親自前來收驚的信眾，可請親友代為請領平安卡或敬茶，祈請恩主公護佑平安。

不過廟方也提到，為了達到社交距離，現在都要求收驚排隊，每人至少要距離一公尺以上，不過許多民眾喜歡來行天宮收驚，排隊隊伍常常一折回來，人潮又都靠在一起，只能盡量安排；另外像是跪椅部分，也都拉開間距，彼此至少間隔一公尺。

廟方表示，過去行天宮平均一天大概會湧入一萬人左右的參拜人潮，如今受到疫情影響，人潮略減兩、三成左右。