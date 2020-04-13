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遭指分配肥料出問題 農會喊冤：倉庫都空的

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

新冠肺炎造成肥料之亂，許多農民買不到肥料，農委會曾指是農會分配出問題，全國農會總幹事張永成今天表示，許多農會倉庫都是空的，根本沒拿到肥料，到底是施肥需求增加、還是農民恐慌心態導致搶購潮，農委會自己要釐清解決。

張永成表示，台肥要講清楚整個生產線有沒有問題，農民並非整年度都在施肥，而是季節性、有耕種需求才用肥。台肥本身肥料供應要清楚季節運作，到底有沒有供應足夠的量。且肥料應普及供應給承銷商，包括農會系統跟肥料行。

張永成表示，肥料不是由農會生產，現在沒有一家農會、肥料行囤積肥料，肥料是平穩物價，不像普通蔬果會有漲跌幅度，就算囤積也沒有利潤，因此根本沒必要囤積、哄抬物價。

張永成說，這兩年肥料用量確實比較高，但主要是因6、7年前台灣實施兩期連續休耕制度，現在只有一期休耕，大約一年多出8、9萬公頃的耕種面積，所需肥料當然會增多，現在農民叫不到肥料，到底是因為供應跟不上需求，還是疫情恐懼心態造成搶購，必須由農委會釐清。

農委會曾指肥料供應無虞，是農會分配出問題，張永成說，台灣農會倉庫是開放的，農民進來都看得到有沒有肥料，若倉庫有肥料怎麼可能不賣？農委會應該說清楚，那一家農會有分配問題？那一家農會只給特定的農民買肥料？若真的有這種狀況代表農會不對，但事實是農會倉庫「就是空空的」。

台肥表示，現在肥料產能到了極限，供應量業創新高，生產線從過年到現在都沒休息，產能已經滿載。現在應加強宣導拌肥，也會有補助優惠，但台肥肥料只占全國70%，其他肥料供應的同業也應一起幫忙紓緩需求問題。

農民 農委會 張永成

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