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影／熱愛路跑男車禍險截肢 顯微皮瓣血管接合救回他左腳

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童醫院整形外科鄭穎瀚醫師檢視許姓患者腳部的復原狀況。圖／童醫院提供
童醫院整形外科鄭穎瀚醫師檢視許姓患者腳部的復原狀況。圖／童醫院提供

熱愛路跑的許姓男子因嚴重車禍，左腳險截肢，送到童綜合醫院先安排清創手術與高壓氧治療後，再進行精密顯微血管皮瓣重建手術，取下右大腿外側的皮瓣，包含皮膚、肌肉與血管，將取下的皮瓣縫補在撕裂的左腳傷口上，藉由顯微鏡的協助下仔細地接合血管、神經，手術時間花費了約6個小時才完成，術後恢復良好，不用被截肢，他今天和母親回到醫院，送花感謝醫院醫護人員。

30歲許姓男子從台南北上到台中工作，上班途中車禍，造成左腳粉碎性骨折，腳內部整個大面積撕裂傷並深可見骨，救護車送至鄰近醫院，醫師診視後告知父母需要進行截肢，但父母希望有機會能夠保住腳，經親友推薦並上網蒐集相關資料後，隔天轉院至童綜合醫院。

童綜合醫院整形外科蔡穎瀚醫師診視後，確認受傷部位深層仍有微弱的血流及神經反應，先安排清創手術與高壓氧治療後，再進行精密顯微血管皮瓣重建手術，取下右大腿外側的皮瓣，將取下的皮瓣縫補在撕裂的左腳傷口上，藉由顯微鏡的協助下仔細地接合血管、神經，手術時間花費了約6個小時才完成，術後恢復良好。

休養後確認皮瓣手術部位血液循環良好，再由骨科黃清順醫師進行脛骨復位固定手術，住院40多天後出院與父母返回台南休養，並在進行復健，目前出院一個多月，已經能用助行器行走，循序漸進地希望有朝一日能重新再奔馳。

許男說很感謝醫護人員悉心地照護，不斷給他鼓勵與支持，他說如果沒有童綜合醫護的治療及護理人員心靈上的協助，現在可能已經截肢而留下人生的一個缺憾，未來也將持續復健，期盼能儘早穿上慢跑鞋感受跑步與流汗的快樂。

蔡穎瀚醫師指出，皮瓣是指患者身上某一部份的組織連同供應組織的血管神經，將其取出後再將其皮瓣縫補至患者需要重建的部位，手術需要藉由顯微鏡來進行血管與神經接合，術後護理完善讓血液循環良好，即能重建壞死的受傷部位，避免截肢的發生。

童醫院副院長吳肇鑫表示，顯微血管皮瓣重建手術是一種精密的手術方式，好比乾坤大挪移一般，將自己身體的一部分組織移植到損傷的組織位置，手術困難並費時，常需醫師專業與經驗，並偕同手術團隊合作來完成。很高興許姓患者能夠成功重建左腳，未來只需按步就班進行復健，將有一天可以正常行走並重拾路跑樂趣。

許姓男子車禍腳受傷險截肢，他今天和母親感謝童綜合醫院醫護人員救回他的腳。圖／童醫院提供
許姓男子車禍腳受傷險截肢，他今天和母親感謝童綜合醫院醫護人員救回他的腳。圖／童醫院提供
許姓男子送花感謝醫護團隊。圖／童醫院提供
許姓男子送花感謝醫護團隊。圖／童醫院提供

手術 醫師 復健

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