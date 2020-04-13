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礁溪長榮鳳凰酒店撐不住了 周休3天？業者：評估中

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礁溪長榮鳳凰酒店撐不住了 周休3天？業者：評估中

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪是度假型飯店一級戰區，受疫情衝擊，長榮國際連鎖酒店旗下的礁溪長榮鳳凰酒店傳出將從5月份起周休3日，是大型連鎖飯店業縮時營業的首例。但長榮鳳凰表示，目前還在評估。本報資料照
宜蘭礁溪是度假型飯店一級戰區，受疫情衝擊，長榮國際連鎖酒店旗下的礁溪長榮鳳凰酒店傳出將從5月份起周休3日，是大型連鎖飯店業縮時營業的首例。但長榮鳳凰表示，目前還在評估。本報資料照

宜蘭礁溪是度假型飯店的一級戰區，受到疫情衝擊營業慘淡，長榮國際連鎖酒店旗下的礁溪長榮鳳凰酒店傳出將從5月份起周休3日，是大型連鎖飯店業縮時營業的首例。但長榮鳳凰表示，尚未確定是否周休3日，目前還在評估中。

礁溪鄉是距離都會最近的平地溫泉區，雪隧開通之後飯店林立，但這次自從過年後因為新冠肺炎，對所有飯店營業都影響很大，就連以往幾乎可以滿房的清明連假，現在也只剩二、三成的住宿率，業者狂打優惠，但坦言真的「撐不住」，尤其平日幾乎沒客人。

有媒體報導指出礁溪長榮鳳凰酒店將從5月份起每周休息3天，周二至周四不開放遊客入住，只開放周五到隔周的周一，營業4天，開出度假型連鎖飯店「縮時營業」的第一槍。

長榮鳳凰表示，內部確實有在研議中，但究竟要休一天、兩天或是3天，尚未決定，而且距離5月份也還有3周，接下來疫情如何變化？也還是未知數。如果有縮時營業，員工還是照常上班。

業者表示，政府宣導民眾避免外出，清明連假對人多的風景點提出警示，這對民眾的心理影響很大，原本有訂房也因為擔心疫情而取消，真的很慘。

長榮鳳凰酒店過年後營業額不到去年同期的一半，最近也大約僅10%至15%住宿率；除了長榮鳳凰酒店，老字號的礁溪冠翔世紀飯店宣布內部整修半年，中冠飯店也從3月整修到6月，住房部門暫停營業。

礁溪鄉距離台北近，向來是各大飯店集團相中營業的兵家必爭之地，如果礁溪長榮鳳凰酒店不想再撐，其他大型飯店也可能會跟近做出因應措施。

宜蘭礁溪是度假型飯店一級戰區，受疫情衝擊，長榮國際連鎖酒店旗下的礁溪長榮鳳凰酒店傳出將從5月份起周休3日，是大型連鎖飯店業縮時營業的首例。但長榮鳳凰表示，目前還在評估。圖／長榮提供‧本報資料照
宜蘭礁溪是度假型飯店一級戰區，受疫情衝擊，長榮國際連鎖酒店旗下的礁溪長榮鳳凰酒店傳出將從5月份起周休3日，是大型連鎖飯店業縮時營業的首例。但長榮鳳凰表示，目前還在評估。圖／長榮提供‧本報資料照

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