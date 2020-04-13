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不會有內部吃案 鐵道安全自願通報8月上線

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
高雄市楠梓區屏山巷平交道發生一起聯結車與區間車碰撞的事故。本報資料照片
高雄市楠梓區屏山巷平交道發生一起聯結車與區間車碰撞的事故。本報資料照片

國家輸運安全調查委員會（運安會）表示，將比照運作近20年的飛安自願報告系統，今年8月1日推出鐵道安全自願報告系統，有效找出不利運輸安全的潛伏性危險因子。全國火車駕駛產業工會對此正面看待，表示若有國家級位階單位聽取他們的意見、及早提醒台鐵，上周五區間車與聯結車在平交道碰撞的憾事，或許就不會發生了。

飛安自願報告系統2000年起運作近20年，彌補強制報告系統與業者內部自願報告系統的不足。未來鐵道、水路、公路等的運輸安全自願報告系統，將同樣以自願、保密、非懲罰性的運作方式，由從業者提出作業過程所發現的不安全狀況、分享自身或同事工作上與運輸安全有關的案例經驗。

運安會主委楊宏智表示，飛安通報運作已很成熟，鐵道自願通報會先上線，並參考美國的模組經驗。且鐵道安全自願通報系統上線時不只有現行的網頁版，還會很接地氣，有臉書、 LINE的通報管道。歐美及澳洲用臉書通報已經兩年，很受歡迎。

上周五台鐵區間車通過高雄市楠梓屏山巷平交道時，疑與半路熄火的聯結車發生碰撞，造成4人受傷。全國火車駕駛產業工會秘書長吳長智說，五、六年前發生砂石車闖越埔心平交道，堅守到最後一刻的司機死亡，列車長及乘客共22人輕重傷，當時工會就建議，除了大型的平交道，有彎道的平交道，也應設置紅外線偵測障礙物設備。

他說，但台鐵新增設備必須匯辦多個單位，並牽涉到預算等，「發生事故以後才會積極」。埔心平交道為彎道，這次出事的屏山巷平交道也是彎道，司機員目視的距離較短，來不及煞車。若有偵測設備，會有多一分的防備，讓他們較無後顧之憂。如果未來有自願通報系統，除了台鐵內部管道，也有多一個管道通報，可能比較不會被台鐵吃案。

台鐵 鐵道 飛安

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