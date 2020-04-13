中風男子摔斷腿 醫師追查發現竟是「輪椅」惹禍

南投縣72歲陳姓男子半年前中風而不良於行，平常仰賴輪椅代步，日前要從輪椅轉位至床上時不慎跌倒，因此摔斷腿，但就醫後發現，恐是輪椅惹禍釀意外，建議他重新申請，也提醒民眾使用不合適的輔具，可能輔助不成，反而造成傷害。

南投醫院指出，陳男因中風致左側偏癱，行動不便，原以為是中風害其跌倒，才造成腿部骨折，未料轉介至復健科，經醫師診詢才發現，陳是從輪椅轉位至床上時，不慎絆到輪椅靠腳才跌倒，評估其輪椅輔具，這才發現根本不符合他的需求。

職能治療師何政峰說，陳男未考量其下肢較無法承重，直接使用向朋友借的輪椅，但這輪椅的功能和尺寸並不符合其需求，因此產生傷害風險，他應選擇可掀式的扶手和靠腳以利轉移位，減輕協助程度且避免被絆倒，已建議他重新申請輪椅。

復健科主任周建文則說，有民眾覺得買輔具經濟負擔沉重，甚至認為輔具僅是短期使用，有得用就好，但這些想法並不正確，因為要是使用不合適的輔具，很可能輔助不成，反造成傷害，因此選擇適當的輔具對年長或行動不便者來說很重要。

何也提到，輔具的申請須經過專業的輔具評估人員評估，民眾除了到各醫療院所復健單位，也能向各地輔具資源中心尋求建議，並善用輔具補助申請與租借服務，正確使用輔具，提升照顧者與被照顧者的生活品質。

而申請輔具個案，若有身障證明可使用身障補助，依目前辦法裡規定輔具補助每人每2年以補助4項為原則，但同一項目在其使用年限內不得重複申請；若是符合長照資格的個案則可申請長照輔具補助，目前補助額度為3年4萬。

周建文強調，市面上的輔具功能和價格不盡相同，挑選時必須注意得符合個案目前的狀況，也聰明選擇具可調整功能的輔具，以符合個案不同階段的需求；而合適的輔具，不僅能減輕照顧者壓力，也能讓使用者建立起獨立自主生活的能力。