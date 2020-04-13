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今晨台北10.3度 1996年以來台北四月最低溫

聯合報 / 記者雷光涵/台北即時報導
清晨5時台北市測站出現10.3度的低溫。圖／取自中央氣象局官網
清晨5時台北市測站出現10.3度的低溫。圖／取自中央氣象局官網

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨5時24分，台北市測站出現10.3度的低溫。中央氣象局說，這應是1996年以來台北4月最低溫。明天清晨中部以北、東北部，仍有機會有10度以下的低溫。

今天清晨氣溫明顯偏低，北台灣低溫僅6至10度，其中全台最低溫出現在新竹峨眉的6.0度，台北市最低溫在文山區7.5度；中部局部地區有9度左右的低溫，其他地區低溫約12至15度。氣象局於清晨4時左右對新北、桃園、新竹縣發布橙色的低溫燈號，預報員李孟軒表示，因新北的新店已降到6.4度、桃園大溪永福6.1度，新竹峨眉6.0度，快要到6度以下，故發低溫特報提醒。

李孟軒說，今天白天的太陽大，會有一點回溫的感覺，北部高溫約20度、中部及東半部22至24，南部25至27度。不過晚間氣溫又會下降，西半部的溫差至少10度，中南部溫差尤其明顯。他說，明天清晨是這波冷空氣溫度最低的時候，清晨中部以北及東北部沿海空曠及近山區有10度左右低溫發生的機率，不過白天高溫又會比今天再高2、3度，溫差更大。

天氣方面，明天各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，但因中層雲系通過，北部地區及中部山區可能有零星短暫雨。

李孟軒說，周三因輻射冷卻影響，清晨氣溫仍低，不過溫度極低的範圍小很多，可能出現在北部靠山區。整體而言北部的低溫為14、15度。白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

周五至下周日東半部地區有局部短暫陣雨，天氣較為暖熱，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 新竹

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