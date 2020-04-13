別被白天的陽光騙了 吳德榮：晚上仍可能10度以下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨強冷空氣及輻射冷卻作用，氣溫明顯偏低，白天因天氣晴朗氣溫略回升，但晚上至明晨，中部以北平地最低氣溫仍可降至10度以下。

吳德榮說，今晨花東尚有鋒面殘餘低雲，台灣上空幾已晴朗無雲。清晨平地最低溫，北部大約6度、中部約9度、南部11度、東部9度，台北市最低氣溫為文山區7.6度。明天因天氣晴朗，白天高溫明顯回升，陽光下感覺沒那麼冷，所以有白天不冷、夜間冷的感覺。氣溫劇烈的變化，對年長者及有心血管疾病者更具威脅，要特別注意。預測今天各地氣溫：北部7至20度、中部9至23度、南部11至26度、東部9至25度。

吳德榮指出，今天至下周（19）日，連續七天大多是晴朗穩定的天氣。周三起冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升；白天舒適至微熱，早晚則偏涼，日夜溫差大。周末台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。

中央氣象局說，今天由於強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨氣溫明顯偏低，北台灣低溫僅6至10度，中部局部地區也有9度左右的低溫，其他地區低溫約12至15度。白天隨著陽光露臉，北部高溫約20度，中部及東半部約22至24度，南部達25至27度，西半部日夜溫差大。

氣象局提醒，晚上之後氣溫又會下降，中部以北及東北部沿海空曠及近山區有仍10度以下低溫發生的機率，夜晚及清晨請務必做好保暖措施。