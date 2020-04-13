新冠肺炎無症狀感染者 必須知道五件事 醫師認為超重要

新冠肺炎疫情中，最讓防疫專家擔憂的是無症狀感染者，可能因此成為防疫重要的破口，台南市立安南醫院副院長許秉毅指出，根據醫界現有研究，無症狀感染者的比率約占所有感染者的5-18%，而且雖然其傳染力可能比有症狀者低一點，但因為沒有症狀容易被忽略，在社區裡趴趴走，傳染力是不可小覷的。

胃腸肝膽科醫師許秉毅並整理了最近有關新冠病毒無症狀感染者「你必須知道的5件事」，他指出，國內近期新增的個案中，台師大第二名確診男大生是沒有症狀的，而案382男性病患也是無症狀的。整體而言，目前國內新冠病毒的受感染者中，有21例沒有症狀，約佔了5.5％。

面對新冠病毒「無症狀感染者」的存在，民眾必須知道以下5件事，才能更知道如何不被病毒纏身 :

1. 何謂新冠病毒的「無症狀感染者」？

所謂新冠病毒的「無症狀感染者」是指 : 受新冠病毒感染的人雖然沒有出現任何身體不適 (例如咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、嗅覺喪失等症狀)， 但卻在身上取出之檢體 (如痰液、咽喉分泌物、口水、糞便)中發現有新冠病毒的存在。

因此，在新冠病毒流行期間， 與人講話時，即使對方沒有任何臨床症狀，仍然不能排除是新冠病毒的被感染者，最好能夠與其保持適當的社交距離或戴口罩講話。

2. 有多少比例的人受到新冠病毒感染後，不會產生症狀？

目前是研究顯示 : 有5%到18% 的新冠病毒感染者是沒有症狀的。 （由一篇來自北京急救醫學中心的報告顯示 ：有5% 的新冠病毒感染者是沒有症狀的 ; 而由最近Mizumoto 等學者在「歐洲監測期刊」上的一項研究顯示：日本鑽石公主號上的遊客與船員經大量篩檢後，所發現受感染的遊客或船員中，有18% 是沒有症狀的 !）

3. 無症狀感染者會有傳染性嗎？

無症狀的感染者的確具有傳染性喔！（有一篇來自山東大學的報告顯示：有一位至武漢旅遊返回北京的新冠病毒受感染者，雖然從頭到尾未有任何症狀，卻把身上新冠病毒病毒傳染給4位家人。而這4位受害的家人中，有3位有明顯的症狀，有1位也是無症狀的！）

4. 無症狀的感染者傳染性比有症狀的感染者低嗎？

有關這個問題目前並沒有很好的研究。(一般認為無症狀的感染者傳染性要比有症狀的感染者低一些！但值得注意的是：無症狀的感染者不易讓自己與他人產生警戒心，反而容易成為家族與社區傳染的「隱形炸彈」！)

5. 無症狀的感染者隔離14天夠嗎？

這個問題目前也沒有很好的答案。(但有研究顯示：有一位無症狀的感染者，在第一次被發現罹患新冠病毒感染後，到了第15天，身上取出之檢體中仍有新冠病毒之存在。因此，無症狀的感染者隔離14天後，還是可能具有傳染性！)