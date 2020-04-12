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高市環保局提醒：13日注意轉冷、防境外汙染

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局今晚發訊息提醒，強烈冷氣團影響中，13日要留意天氣轉冷，也要防境外汙染，空氣品質較差，建議未來幾天外出要戴口罩。翻攝自「高雄空品報你知」
高雄市環保局今晚發訊息提醒，強烈冷氣團影響中，13日要留意天氣轉冷，也要防境外汙染，空氣品質較差，建議未來幾天外出要戴口罩。翻攝自「高雄空品報你知」

高雄市環保局的官方Line「高雄空品報你知」今晚發訊息提醒，強烈冷氣團影響中，13日要留意天氣轉冷，也要防境外汙染，空氣品質較差，建議未來幾天外出要戴口罩

高雄今晚入夜後，氣溫明顯下降，外頭的風呼呼地吹，讓人受到強烈冷氣團的影響，全台都明顯轉冷，連相對南方的高雄、屏東，入夜之後溫度也降低許多。

高雄市環保局提醒，從即日起至周二清晨，受到冷空氣影響，各地早晚溫度約15至16度，外出要注意保暖。

由於這一股北風帶有一點「偏西」的分量，加上乾燥，因此正有不少的境外汙染順著北風移出，且已經抵達北部。13日是境外汙染影響最明顯的時候，境外汙染屬於移動性，濃度雖然不至於太高，但空氣也將有轉差，PM2.5、臭氧都要注意。

14日以後，風速減弱，滯留於台灣的境外汙染加上境內汙染開始累積，空氣品質又將再有一次轉差。未來幾天，外出最好隨時戴口罩，以保護健康。

冷氣團 口罩 空氣品質

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