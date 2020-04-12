沙塵暴上岸了！彭啟明：北部民眾今晚最好關窗

氣象達人彭啟明今晚在臉書貼文表示，來自北方的境外汙染已經上岸，未來飄進來多少、影響程度多少，有待今晚觀察，提醒居住北部敏感性的民眾要稍微留意。

彭啟明表示，前幾天曾提及這波冷空氣系統在中國北方發展時，新疆蒙古發生沙塵暴，要觀察是否會往南飄。因為這種沙塵預測碰上鋒面雲系本來就很困難，下午觀察結果空品還好，本來期待可以「閃過」，果然晚上竟上岸濃度飆起來了。

彭啟明說，沙塵暴飄來台灣，是變成浮塵、以較大顆粒的PM10為主，呼吸器官敏感民眾要留意，北部民眾窗戶可能要稍微關一下，並開空氣清淨機，不然隔天家裡會有點塵埃累積。

環保署說，明天受大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中部以北擴散條件佳，南部地區位於下風處，須留意汙染物累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度可能上升。