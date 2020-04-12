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培訓教數位行銷 旅行社：資深員工連電腦都不太會用

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
新冠肺炎紓困最早推出的方案，是觀光從業人員每個月最多可上120個小時的培訓課，由雇主領取1萬8960元的補貼。記者雷光涵／攝影
新冠肺炎紓困最早推出的方案，是觀光從業人員每個月最多可上120個小時的培訓課，由雇主領取1萬8960元的補貼。記者雷光涵／攝影

新冠肺炎紓困最早推出的方案，是觀光從業人員每個月最多可上120個小時的培訓課，由雇主領取1萬8960元的補貼。不過就算同為旅行社，專攻的市場不同、員工能力也不同，就有參與者反映課程不符需求，比如工具類的教學就不在觀光局公布的要點中。

一間小型旅行社人員說，講師以國旅為主軸、介紹國內景點，但是他們專做印度朝聖，有特定市場，實在不可能因為疫情衝擊國外旅遊，轉型帶國旅團，另一家做小三通、大陸團的小型旅行社有相同看法。

身為公司第二代的陳小姐說，現在公司的EDM（電子郵件行銷）還要外包給專人，來此學習數位及精準行銷推廣是好事，但中小型旅行社員工年齡層偏高，多數人「連電腦軟體WORD、EXCEL等都不太會操作」。希望公會規畫培訓時，能著墨於電腦軟體、外國語言等工具類課程。

不過依觀光局公布的課程內容大項，有職能教育培訓、產業升級與服務轉型之準備、安全提升及旅客權益保障、數位及精準行銷、配合交通部觀光政策行銷推廣、結合青創或新創與在地觀光相關技能提升、辦理跨區域交流或標竿學習等七項，並無工具類課程。

花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐也說，課程送給觀光局審查時，花了一些時間溝通。比如一般人認為，旅館從業人員進修應與客房整理、餐桌禮儀等相關，而他們設計了花蓮的歷史、太魯閣國家公園導覽演練、甚至認識昆蟲、了解星象，被觀光局認為這是導遊領隊該做的事，非旅館員工。但陳義豐說，自由行來住宿的旅客，通常會直接找旅館人員詢問附近的特色景點、什麼有趣的玩法，這類的知識，絕對必要。觀光局後來也認同他的理念。

觀光局說，確實有接到導遊反映能開設語言課程，他們仍希望在安排完局定的大項後，訓練單位再利用多的時數依需求設計課程。

觀光局 旅行社

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