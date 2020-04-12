觀光業搶培訓名額 「比演唱會門票還難搶」

交通部觀光局推「以訓代賑」讓從業人員參與培訓、依時數補貼企業主，但公協會開班能量有限。觀光導遊協會曾開放98個名額，76秒被搶光，補助等於得用搶的。觀光局說，培訓是讓員工趁此時吸收新知，坦言要滿足所有人每個月領滿1萬8960元的補助有困難。

這天來參加培訓的旅行社業務兼後勤行政陳小姐說，近幾個月，「以為公司電話壞了，自己的LINE也故障」。好不容易有人聯絡，卻是要求退費的客人。爭取培訓名額，「比搶演唱會門票還難，網站一下就當機」。3月分只報名到兩個人參與這次40小時的梯次，等於全公司只拿到1萬2千多元的補助。

觀光導遊協會表示，他們某一梯次的98個名額，1分16秒就沒了。有一次刻意將報名開放至59分鐘，發現候補高達835人。花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐也說，他們每班收80人，都有4、50人候補。部分縣市會員多，但地方公會辦培訓的量能趕不上，他們已在與其他公會談合作，異地支援。

截至4月9日，觀光局受理205案申請、通過94案，有1萬3794人次受惠。不過交通部的數據說，全台觀光從業人員有14萬人。觀光局表示，基於防疫規定不能開大班，秒殺是必然，只能盡量紓解。以導遊、領隊為例，之前只讓兩個全國性協會開班，後來開放給地方的協會。以旅行社來說，全台灣有一半以上的旅行社在台北市，公會一個月只能辦四個案，不可能全部滿足。

至於有人抱怨整間公司一個月只能領1萬多元補助，觀光局說，培訓用意是希望從業人員利用空閒時間為未來做準備，本質在於充電，附帶給雇主補貼。

在中型旅行社擔任領隊莊小姐說，4月開始公司發打折的薪資，所以「鼓勵」員工請事假，薪水愈高的人，要請的假愈多。她知道培訓名額很難搶，但自己最大心願是「有團可以帶」。