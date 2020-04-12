疫情穩定再提綠色紓困 環保署長：現在讓產業先不要倒

學者及環團呼籲，政府協助業者紓困時應顧及環境保育，可考量提出節能減碳措施當成紓困條件之一。不過環保署長張子敬表示，目前還在防疫及紓困的前期階段，「讓產業先不要倒」，等到中長期紓困階段時，會研擬引進環保作為。

張子敬表示，新冠肺炎疫情變化很快，現在台灣還處於防疫及紓困的前期階段，首要前提是讓產業先不要倒，等到疫情更穩定，到達中長期紓困及振興階段時，才有機會談論更多綠色紓困的可能性。

至於會研擬何種綠色紓困，張子敬說，環保署會先參考國外作法，雖然不一定都能適用台灣，但將思考某些產業可趁機加強優勢，甚至成為可輸出國外的強勢產業。

台師大環境教育所教授葉欣誠認為，環境、社會、經濟三件事要同時考量，不同時間點及不同情境下，會有不同的優先順序。就像聯合國永續發展目標（SDGs），設立消除貧窮、健康、教育、經濟、環保、性別等17個目標，而在當前新冠肺炎疫情的災害情境下，自然要以健康為第一目標，其次則是經濟發展，因經濟涉及就業機會，才能讓社會更穩定。

葉欣誠說，若紓困可以納入環境保育是好的方向，但建議務實面對產業的燃眉之急，等到疫情穩定、全球局勢更明朗時再來考量綠色紓困，屆時就可提出更具體的方案。