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比水便宜還補貼小黃油費？學者籲綠色紓困助產業轉型

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
學者認為補貼計程車油料費有違節能減碳。本報資料照片
學者認為補貼計程車油料費有違節能減碳。本報資料照片

新冠肺炎疫情衝擊產業，政府持續提出紓困方案，如交通部3月拍板補貼計程車每輛每月2千元油料費，但學者認為，補貼油料費反而增加空汙，歐美國家正在倡議綠色紓困，要求紓困附帶節能減碳條件，環保署應引導產業轉型，至少現階段要確保紓困不會產生環境副作用。

台大風險中心博士後研究員趙家緯表示，認同在產業危機時刻伸出援手，但以計程車而言，應給予實質生活補貼，或協助小車隊數位轉型、研發叫車App等智慧運輸，對產業轉型才有長遠幫助，而非直接補貼油錢，讓計程車陷入過去空車繞路攬客的習慣，徒增空汙又不一定有助生意。

國際油價下跌 不代表運輸部門難減碳

趙家緯說，政府可能認為近期國際油價下跌，運輸部門較難減碳，但溫管法對各部門的規範是法定責任，交通部應思考自己可多做些什麼，不能任由國際條件左右減碳成果。

針對油價持續低檔，趙家緯表示，以前油價高漲才有補貼需求，國際能源總署已呼籲各國紓困方案要趁機移除不當的化石燃料補貼，減少財政負擔也有助節能減碳。國際專家2017年就檢視過台灣的化石燃料補貼，發現離島地區油品海運運輸費用補助、公用路燈電價優惠、農機設備油價補貼等皆屬無效率且導致浪費者，有必要重新省視。

避免環境副作用 綠色紓困可分階實施

美國民主黨眾議院黨團要求交通部、航空公會設立低碳航空燃料研發補助，或是制定減碳期程，趙家緯指出，台灣也應針對航空業、海運業提出減碳及改善空汙條件，並鼓勵製造業在這段產能利用率較低時期做製程汰換，給予利息補助也要附帶節能投資條件。

但目前政府端出的紓困案幾乎無關節能減碳，趙家緯說，綠色紓困可分階段實施，不一定要立刻提出「綠色條件」，但至少要確保紓困作為不會產生環境副作用，計程車燃料補貼就很明顯違反減碳目標，環保署應出聲守住最低防線。

別再讓農地流失 藉紓困輔導農地工廠

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，政府補助資源有限，建議優先協助保護環境的業者，長期違規排放汙染物的不良業者，應提出減碳及轉型承諾才可獲紓困，若一視同仁全補助，形同劣幣逐良幣。各國正在盤點安全存糧，台灣雖無立即糧食危機，也可藉紓困輔導農地工廠轉型搬家，避免農地流失，

經濟部、交通部在疫情期間加強產業教育訓練，地球公民基金會主任李翰林表示，環保署也應引導產業朝低碳發展，「將紓困當成工具，跟過去不太理你的企業討論」。相對環保節能的大眾運輸、電動機車也受疫情及低油價影響，應列優先紓困對象。

減碳 油價 農地工廠

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