影／籲胸部X光列急診必要檢查 醫師:較不易有漏網之魚

中華民國醫師公會全國聯合會、台灣公共衛生學會、台灣急診醫學會，今(12)日聯合召開新冠肺炎疫情專家線上研討會，分析目前台灣整體的防疫情形，台大公衛學院副院長陳秀熙針對是否該施行入境者全面普篩的議題，表示目前境外移入人數一天僅千人上下，全部做RT-PCR(核酸檢測)是可行的辦法，且費用僅3500元，比居家檢疫14天總額補助1萬4000千元還划算，因此呼籲如果負擔得起，就可以實施。

由於最近檢疫過程中，出現有患者無症狀，但照X光發現有肺部浸潤的情況，篩檢後是陽性確診，台大急診部主任黃建華在會議中建議將X光列入急診的檢查項目，他表示因為發現有病人只是腰痛、肌肉痠痛來求診，結果照X光後，發現肺部有發炎的白色影像，最後採檢也是呈陽性反應，希望能將X光一併放入急診檢查流程之一，對於防範無症狀感染者，才會有比較完整的效果。