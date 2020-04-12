男胸椎硬膜現血腫疑致雙腳癱 針灸理事長：應再確認

一名男性胸椎硬膜現血腫，疑導致雙腳差點癱瘓？今日傳出高雄高雄一名50多歲的男子，因背痛到坊間中醫診所進行針灸，但針灸後卻覺得背更痛，隔天覺得雙腳無力、尿不出來，輾轉到醫院就醫檢查發現，男子的胸椎第11節、即胸椎硬膜處有個約1.5公分的血腫。

經追問，該男子發病前未有撞擊、跌倒，但前一天曾因下背痛至中醫診所進行針灸。醫師認為可能是周遭血管出血所導致的胸椎硬膜外血腫，壓迫脊髓神經，才導致男子出現脊髓損傷症狀，所幸開刀取出血腫，男子雙腳即恢復力氣、住院一周後康復出院。

對此，中華針灸醫學會理事長、中醫大附醫院針灸科主任李育臣表示，針灸可改善身體痠痛，不過需小心氣胸，如背部第十胸椎以上的胸背部穴位針刺過深時，可能會導致氣胸發生，故中醫在下針時都會注意安全深度；而據媒體描述，該男子是下背痛，但胸椎第11節應為近上背位置，中醫應不會對下背痛患者針灸上背，故詳情情形應再進一步確認。

李育臣說，中醫師在針灸患者的督脈穴、華佗夾脊穴位時，若得針灸至胸椎硬膜處，得用到一吋半、甚至是兩吋的針下針，但常規上只能下淺針，故不會這樣做；且該穴位患者身體得相當彎曲、猶如蝦子般姿勢才能下針，這在中醫來說也不會這樣做，患者在針灸時，都是採平躺姿勢才下針。

另外，該患者胸椎第11節異物，目前研判是周遭血管出血所導致，是否為外力所致還是本來有血管畸形問題，都得再確認。故他認為上述患者的情況，不一定跟針灸有關，應透過進一步查證後確認。